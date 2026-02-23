Marktsignale zeigen schwächeren Baht, während Gold fällt und SET durch Auslandszuflüsse steigt

PATTAYA, Thailand – Das Kasikorn Research Center berichtete, dass der thailändische Baht in der vergangenen Woche im Einklang mit sinkenden globalen Goldpreisen und einem stärkeren US-Dollar nachgab und bei 31,19 Baht pro Dollar schloss. Gleichzeitig legte Thailands Aktienmarkt dank starker ausländischer Zuflüsse um mehr als 3 Prozent zu.

Der Baht geriet zu Wochenbeginn unter Druck und folgte dem Rückgang der Goldpreise, obwohl das BIP-Wachstum Thailands im vierten Quartal 2025 über den Markterwartungen lag. Der US-Dollar gewann unterdessen an Stärke, nachdem mehrere US-Konjunkturdaten – darunter Auftragseingänge langlebiger Güter, Baubeginne, Industrieproduktion und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – die Prognosen übertrafen.







Das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve deutete zudem darauf hin, dass einige Notenbankvertreter weitere Zinserhöhungen nicht ausschließen, falls die Inflation hoch bleibt. Daraufhin reduzierten die Märkte ihre Erwartungen für kurzfristige Zinssenkungen.

Gegen Ende der Woche verlangsamte sich die Abwertung des Baht, als die Goldpreise aufgrund erhöhter geopolitischer Spannungen zwischen den USA und Iran wieder anzogen und die Nachfrage nach sicheren Anlagen stieg. Am Freitag, dem 20. Februar, schloss der Baht bei 31,19 pro Dollar und damit schwächer als 31,08 in der Vorwoche.

Ausländische Investoren verzeichneten Nettokäufe thailändischer Aktien im Wert von 11,04 Milliarden Baht, während sie im Anleihemarkt Nettoverkäufe von 8,63 Milliarden Baht tätigten.



Der thailändische Aktienmarkt legte nahezu die gesamte Woche zu, gestützt durch anhaltende Auslandszuflüsse, Erwartungen politischer Stabilität im Inland, stärker als erwartete BIP-Daten für das vierte Quartal sowie eine Anhebung der Wachstumsprognose für 2026 auf 2,0 Prozent.

Banktitel profitierten von Dividendenerwartungen, Energiewerte von höheren globalen Ölpreisen, und ausgewählte Elektronikaktien meldeten besser als erwartete Ergebnisse. Der Stock Exchange of Thailand Index erreichte ein 16-Monats-Hoch von 1.496,61 Punkten und beendete die Woche bei 1.479,71 Punkten – ein Plus von 3,45 Prozent. Der durchschnittliche tägliche Handelswert lag bei 73,84 Milliarden Baht.

Für den Zeitraum vom 23. bis 27. Februar richten sich die Blicke der Märkte auf die Sitzung des geldpolitischen Ausschusses am 25. Februar, die Exportzahlen für Januar, Thailands Wirtschafts- und Finanzberichte sowie die Entwicklung der ausländischen Kapitalströme.





Investoren beobachten zudem wichtige US-Daten wie Erzeugerpreise, Beschäftigungszahlen im Privatsektor und wöchentliche Arbeitslosenanträge sowie die Entscheidung zum chinesischen Loan Prime Rate und Inflationsdaten aus der Eurozone, die allesamt Kapitalbewegungen beeinflussen könnten.

Die Kasikornbank erwartet für die kommende Woche eine Handelsspanne des Baht von 30,90 bis 31,60 pro Dollar, während Kasikorn Securities den SET-Index mit Unterstützungen bei 1.465 und 1.440 Punkten sowie Widerständen bei 1.500 und 1.510 Punkten sieht. (TNA)



































