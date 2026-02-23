Eine Verletzte nach Auffahrunfall mit Brotlieferwagen an Bang-Saray-Kreuzung bei Pattaya

PATTAYA, Thailand – Eine Person wurde verletzt, nachdem ein Pkw am frühen Sonntagmorgen, dem 22. Februar, an der Ampelkreuzung von Bang Saray auf der stadteinwärts führenden Route nach Sattahip in das Heck eines Brotlieferwagens prallte. Die Unfallstelle liegt nur wenige Fahrminuten südlich von Pattaya.







Die Funkzentrale der Aphakornkiatwong Hospital erhielt gegen 6:30 Uhr einen Notruf, wonach nach einer Kollision an der Kreuzung eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sei.

Am Unfallort fanden Rettungskräfte eine weiße MG-Limousine mit Kennzeichen aus Chiang Rai vor, deren Front stark beschädigt war. Eine verletzte Frau war im Wrack eingeschlossen. Einsatzkräfte setzten hydraulisches Schneid- und Spreizgerät ein und benötigten mehr als 15 Minuten, um sie sicher zu befreien.



Die Verletzte wurde später als Thanyaporn identifiziert. Sie erlitt eine größere Kopfverletzung sowie mehrere weitere Blessuren. Sanitäter leisteten vor Ort Erste Hilfe, bevor sie die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus brachten.

In der Nähe stand ein Brotlieferwagen einer bekannten Marke, der durch den Aufprall am Heck beschädigt wurde. Der Fahrer erklärte den Behörden, er habe bei Rotlicht in Richtung Sattahip gewartet, als die Limousine mit hoher Geschwindigkeit auf sein Fahrzeug auffuhr. Er alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.



































