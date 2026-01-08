Kühlere Luft erreicht Pattaya Temperaturen sinken Wellen nehmen zu

PATTAYA, Thailand – Pattaya und die östliche Region Thailands erleben derzeit kühleres Wetter und stärkere Winde, nachdem sich ein kräftiges Hochdruckgebiet aus China über den oberen Teil des Landes ausgebreitet hat. Dies teilte das Thailändische Meteorologische Amt mit.

In Pattaya und den umliegenden östlichen Provinzen sind die Morgentemperaturen spürbar gesunken. Es wird ein Rückgang um etwa ein bis drei Grad Celsius erwartet. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 21 Grad Celsius, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad Celsius prognostiziert werden. Nordostwinde mit Geschwindigkeiten von 20 bis 35 Kilometern pro Stunde verstärken das kühle Empfinden, insbesondere in Küstennähe.







Auch die Seebedingungen vor Pattaya haben sich verschlechtert. Im östlichen Golf von Thailand erreichen die Wellen Höhen von ein bis zwei Metern, auf offener See etwa zwei Meter, mit höheren Wellen in Gebieten, die von Gewittern betroffen sind. Die Behörden rufen Bootsbetreiber und Touristen, die an Aktivitäten auf dem Meer teilnehmen, zur Vorsicht auf, insbesondere bei Fährüberfahrten und Ausflugsfahrten.

Das Meteorologische Amt rät Einwohnern und Besuchern zudem, während der kühleren und windigeren Wetterlage auf ihre Gesundheit zu achten und wachsam gegenüber Brandgefahren zu bleiben, da trockene Luft und böige Winde das Risiko erhöhen können.

Obwohl Pattaya nicht direkt von den starken Regenfällen im Süden Thailands betroffen ist, betonen die Behörden, dass wechselnde Wetterbedingungen weiterhin Risiken für den Seeverkehr darstellen können. Touristen werden daher aufgefordert, die Sicherheitshinweise der lokalen Behörden und Bootsbetreiber zu befolgen, um einen sicheren und angenehmen Aufenthalt in der Stadt zu gewährleisten.



































