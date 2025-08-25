Koh Larn nimmt erste vollwertige Müllverbrennungsanlage ab 25. September in Betrieb

PATTAYA, Thailand – Gouverneur von Chonburi, Thawatchai Srithong, gemeinsam mit Pattayas Vizebürgermeister Manot Nongyai und Mitglied des Provinzrats von Chonburi, Worapot Pongpalee, inspizierten die neu errichtete Müll-zu-Energie-Verbrennungsanlage auf Koh Larn, die das langjährige Müllproblem der Insel lösen soll.

Das Projekt wird von Smart Waste Management Co., Ltd. geleitet und ist Thailands erste voll integrierte Müllverbrennungsanlage auf Koh Larn. Im Rahmen eines 25-jährigen Build-Operate-Transfer-(BOT)-Vertrags verfügt die Anlage über zwei Verbrennungsofen, die jeweils 25 Tonnen Abfall pro Tag verarbeiten können – zusammen also 50 Tonnen täglich, um sowohl vorhandenen als auch neu anfallenden Müll zu bewältigen. Aktuell lagern auf der Insel etwa 150.000 Tonnen Abfall. Die erste Verbrennung ist für den 25. September 2025 geplant.







Das Hauptgebäude der Anlage soll bis Mitte September fertiggestellt werden, während das dreistöckige Lern- und Verwaltungszentrum bis Mitte November abgeschlossen sein soll. Die Einrichtung wird eine Lern-Ausstellung zum Thema Abfallmanagement, Büros, einen Konferenzraum sowie Unterkünfte für das Personal vor Ort umfassen.

Offizielle betonten, dass das Projekt den nationalen Richtlinien für nachhaltiges Abfallmanagement entspricht und eine langfristige Lösung für die Umweltprobleme von Koh Larn bietet – zum Nutzen sowohl der Anwohner als auch der Tourismusbranche der Insel.



































