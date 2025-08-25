Besucher fordern bessere Pflege am Ao Khai, Rayongs malerischem Luxusstrand

RAYONG, Thailand – Besucher des Ao Khai, eines kleinen, aber malerischen 500 Meter langen Strandes nahe Mae Phim, rufen die lokalen Behörden auf, die Einrichtungen und die Organisation vor Ort zu verbessern. Der Strand gilt als „Luxusstrand“ von Rayong und ehrt das Vermächtnis des thailändischen Nationaldichters Sunthorn Phu, der von der UNESCO anerkannt ist.

Touristen wiesen auf mehrere Probleme hin, die Aufmerksamkeit erfordern: fehlende klar gekennzeichnete Parkflächen, falsch platzierte Mülltonnen in der Nähe von Abflüssen ins Meer, die Nutzung von Straßenparkplätzen durch private Betreiber sowie fragwürdige Bauprojekte, die öffentlichen Raum beeinträchtigen.







Trotz dieser Herausforderungen hoffen Besucher, dass die Provinz Rayong und die zuständigen Stellen Maßnahmen ergreifen, um Ao Khai als hochwertigen Touristenort zu erhalten. Eine ordnungsgemäße Verwaltung würde den Ruf des Strandes verbessern, internationale Touristen anziehen und die Tourismuseinnahmen für die östliche Region und Thailand insgesamt steigern.

Ao Khai ist bekannt für seine ruhigen Gewässer, die Eignung für Wasseraktivitäten und seine Beliebtheit bei Surfern. Die nahegelegene Insel Koh Khi Pla trägt zusätzlich zum natürlichen Charme bei und macht den Ort zu einem begehrten Ziel für einheimische und internationale Besucher.



































