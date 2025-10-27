Pattaya genießt kühle Morgenstunden, während schwere Regenfälle Thailands Süden treffen

PATTAYA, Thailand – Während die südlichen Provinzen Thailands sich auf anhaltende Regenfälle und stürmische See einstellen, beginnen die Bewohner Pattayas ihre Tage mit angenehm kühlen Morgenstunden und allmählich ansteigenden Tagestemperaturen. Dies geht aus dem neuesten Bericht der thailändischen Meteorologischen Behörde hervor.



Demnach zieht eine ausgeprägte Monsunrinne weiterhin über den Süden des Landes hinweg und bringt teils heftige Niederschläge in den Provinzen Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Ranong und Phang Nga. Die Behörde warnt vor plötzlichen Überschwemmungen, Sturzfluten und schwierigen Straßenverhältnissen, insbesondere in Flussnähe und tiefer gelegenen Landwirtschaftsgebieten.

Über dem Golf von Thailand und der Andamanensee herrschen mäßige Winde, die Wellen von 1 bis 2 Metern erzeugen, in Gewitterzonen auch darüber hinaus. Seefahrer werden gebeten, vorsichtig zu navigieren und Gebiete mit aktiven Gewittern zu meiden.







Im Gegensatz dazu wird für den Norden und die Zentralregionen, einschließlich Chonburi und Pattaya, ein leichter Temperaturanstieg erwartet. Morgens bleibt das Wetter jedoch angenehm kühl, da das Hochdruckgebiet aus China allmählich an Stärke verliert. Nur vereinzelt wird mit leichtem Regen gerechnet.

Einheimische und Langzeitbewohner Pattayas dürfen sich in den kommenden Tagen auf frische Morgenstunden und etwas wärmere Nachmittage freuen – ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien. Dennoch sollten sie auf plötzliche Änderungen der Luftfeuchtigkeit achten, da der Übergang zwischen den Jahreszeiten fortschreitet.



































