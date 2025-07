Kambodscha sperrt Luftraum an der Grenze – Thai-Flüge weichen aus, Betrieb bleibt stabil

By Pattaya Blatt

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PATTAYA, Thailand – Kambodscha hat aufgrund jüngster Unruhen in der Grenzregion zu Thailand am 25. Juli 2025 eine Luftraumsperre entlang des Grenzgebiets verhängt und dazu eine sogenannte NOTAM (Notice to Airmen) veröffentlicht. Auch Thailand hat eine entsprechende NOTAM für den angrenzenden Luftraum auf thailändischer Seite erlassen.

Die thailändische Luftfahrtbehörde (CAAT) betont jedoch, dass der betroffene Luftraum begrenzt ist und den Flugverkehr von und nach Thailand nicht beeinträchtigt. Flüge können problemlos um das gesperrte Gebiet herum geleitet werden, sodass Inlands- und internationale Flüge weiterhin planmäßig stattfinden – ohne nennenswerte Verspätungen oder Ausfälle an thailändischen Flughäfen.







Surachai Nooprom, kommissarischer CEO von Aeronautical Radio of Thailand Ltd., erklärte, dass die Flugrouten zur Sicherheit angepasst wurden, um Konfliktzonen zu meiden. Derzeit sei der Flugverkehr zwischen Thailand und Kambodscha stabil.

Chai Eamsiri, CEO von Thai Airways, teilte mit, dass die Nachfrage nach Flügen ab Phnom Penh moderat sei; es gebe noch etwa 50–60 freie Sitzplätze. Thai Airways sei bereit, bei Bedarf größere Flugzeuge einzusetzen. Auch Bangkok Airways stehe bereit, um thailändische Staatsbürger zurückzubringen, mit Flügen nach Siem Reap (drei Flüge) und Phnom Penh (zwei Flüge). Thailänder, die zurückkehren möchten, können sich an die Fluggesellschaften oder an die Königlich Thailändische Botschaft in Phnom Penh wenden.



Unterdessen laufen die Flughäfen Ubon Ratchathani und Buriram in Thailand normal weiter, jedoch mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und enger Abstimmung mit den lokalen Behörden.

Für die Strecke Bangkok–Phnom Penh von Thai Airways zwischen dem 27. und 31. Juli 2025 gilt: Die Flüge TG586/TG587 finden regulär statt, jedoch mit größeren Maschinen, um mehr Passagiere zu befördern. Die Flüge TG584/TG585 werden in diesem Zeitraum vorübergehend ausgesetzt.