In Pattaya gilt nur eine Regel beim Überqueren der Straße – Touristen berichten von haarsträubenden Erfahrungen

PATTAYA, Thailand – Es gibt zwar aufgemalte Zebrastreifen und bunte Ampeln, die rot und grün blinken, doch für jeden, der in Pattaya eine Straße überqueren will, zählt im Grunde nur eine Regel: Überall hinschauen – und niemandem vertrauen.

Ob Beach Road oder Second Road, Einheimische und Touristen gleichermaßen haben sich eine Art Rundumblick zur Überlebensstrategie angeeignet. „Autos, Motorräder, Vans, Baht-Busse, Taxis, LKWs – die würden dich eher umfahren, als anzuhalten“, meint ein langjähriger Expat achselzuckend. „Man kann ihnen hundertprozentig vertrauen … darauf, dass sie dich ignorieren oder überfahren.“







Manche Besucher, die neu in der Stadt sind, versuchen zunächst, sich an die Verkehrsregeln und Zebrastreifen zu halten – was schnell gefährlich werden kann. „Vor zwei Wochen wurde mein Bruder auf der Beach Road an einem Zebrastreifen in der Nähe von Soi 13 angefahren“, erzählt ein Tourist. „Alle Fahrspuren hielten an – bis auf die am Strand. Der Fahrer sagte, er habe ihn nicht gesehen. Der sollte echt keinen Führerschein mehr haben.“

Immer wieder hört man von Mopeds, die in falscher Richtung durch Einbahnstraßen oder sogar auf Gehwegen fahren und Fußgänger überraschen. „Ich wurde fast auf dem Gehweg angefahren. Und das mehr als einmal“, berichtet ein langjähriger Bewohner von Jomtien. „Vor zehn Jahren ist ein Freund von mir in der Nähe von Boyztown von einem Geisterfahrer auf dem Motorrad tödlich verletzt worden.“



Diese Realität prägt den lokalen Rat: „Benutz deinen Hals. Schau nach links, rechts, hinten, vorne – bis du sicher gehen kannst“, rät ein weiterer Bewohner. „Sei nicht naiv. Vertrau niemandem.“

Für Touristen bedeutet der chaotische Verkehr ein zusätzliches Risiko – und zwingt dazu, umzudenken. „In Pattaya gibt’s nur eine Regel“, scherzte ein Besucher. „Schau dich 360 Grad um. Bleib wachsam, genieß das Leben und die schönen Mädchen.“

Denn in Pattaya mag der Zebrastreifen zwar aufgepinselt sein – doch die Überlebenskunst liegt allein bei dir.