Pattaya erstrahlt in den Farben der thailändischen Flagge – ein Zeichen von Stolz und Souveränität

PATTAYA, Thailand – Das berühmte „PATTAYA CITY“-Zeichen auf dem Pratamnak Hill wurde in dieser Woche in den leuchtenden Farben Rot, Weiß und Blau der thailändischen Nationalflagge illuminiert. Die eindrucksvolle Lichtinstallation vermittelt eine klare Botschaft von nationalem Stolz und Unabhängigkeit. In Auftrag gegeben wurde die Beleuchtung von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet, der die städtischen Behörden anwies, das Wahrzeichen als Symbol thailändischer Identität und mit der deutlichen Botschaft „Dieses Land wird nicht erobert“ zu erstrahlen.







„Dies ist eine stolze Nation, die sich niemals beugt“, erklärte ein Stadtsprecher. „Es sind nicht nur Lichter – es ist ein Statement an die Welt, wer wir sind.“

Die Beleuchtung fällt in eine Zeit, in der sich die Spannungen an der thailändisch-kambodschanischen Grenze verschärft haben. Stadtvertreter betonten, dass das Licht als Zeichen nationaler Einheit und des Zusammenhalts gerade jetzt besondere Bedeutung hat.



„Dieses Land gehört Thailand und wird nicht verletzt werden“, hieß es in einem Kommentar in sozialen Medien, der die patriotische Stimmung vieler Thailänder widerspiegelt.

Sowohl Einheimische als auch Touristen zeigten sich beeindruckt von dem Farbspiel. „Es ist nicht nur schön“, schrieb ein Bewohner online, „es erinnert uns daran, dass Thailand stark bleibt.“ Andere lobten den Anblick aus der Ferne und bezeichneten ihn als eine der eindrucksvollsten nationalen Lichtinstallationen, die Pattaya in den letzten Jahren erlebt hat.





Auch in den sozialen Netzwerken überwogen begeisterte Reaktionen, zum Beispiel:

„Pattaya ist so schön!“

„Großartig – Thailand, bleib stark!“

„Der beste Blick vom Strand!“

„Bitte lasst das Licht immer so – das ist etwas, das Touristen stolz mit nach Hause nehmen können.“

Vom Strand bis zur Skyline ist die Botschaft klar: Pattaya leuchtet in den Nationalfarben – und zeigt selbstbewusst seinen thailändischen Stolz.