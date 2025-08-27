Jomtiener Behörden verhängen 10.000-Baht-Strafe gegen Zementfirma und befehlen Abflussreinigung

PATTAYA, Thailand – Behörden in Jomtien griffen ein, nachdem Zementreste und Bauschutt in öffentliche Abflüsse entlang der Sukhumvit 93 gelangt waren, die Wasserwege blockierten und Gefahren für Fußgänger und Fahrzeuge verursachten. Das städtische Entsorgungsamt, kommunale Beamte und die Beschwerdestelle verhängten eine Geldstrafe von 10.000 Baht gegen das Unternehmen und ordneten die sofortige Reinigung der verstopften Abflüsse an.







Beamte betonten, dass das Ablagern von Zement in öffentlichen Bereichen nicht nur die Straßen verschmutzt, sondern auch die Umwelt und das Abwassersystem der Stadt erheblich beeinträchtigt. Mit Beginn der Regenzeit verstärkt Pattaya die Maßnahmen, um Abflüsse frei zu halten und Überschwemmungen zu verhindern. Bewohner äußerten online Erleichterung und Zustimmung: „Die Abflüsse müssen völlig verstopft gewesen sein!“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: „Endlich eine Geldstrafe!“ Weitere forderten anhaltende Wachsamkeit. Hinweise oder Beschwerden können über die städtische Hotline unter 1337 gemeldet werden.



































