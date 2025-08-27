Don Mueang Flughafen erhöht Parkgebühren ab 1. Dezember 2025

PATTAYA, Thailand – Der Don Mueang Flughafen (DMK) hat eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren für drei seiner Parkplätze ab dem 1. Dezember 2025 angekündigt. Die neuen Tarife betreffen das unterirdische Parkhaus von Terminal 1, das siebenstöckige Parkhaus neben Terminal 2 sowie das dreistöckige Parkhaus am alten Terminal.







Nach dem aktualisierten Tarifmodell bleiben die ersten 15 Minuten kostenlos, doch die Gebühren steigen danach deutlich an: 1 Stunde – 25 Baht, 2 Stunden – 50 Baht, 3 Stunden – 80 Baht, 4 Stunden – 110 Baht, 5 Stunden – 145 Baht, 6 Stunden – 180 Baht und 7 bis 24 Stunden – 250 Baht. Teilstunden werden als volle Stunde berechnet. Zuvor kosteten die ersten drei Stunden 20 Baht, und die Gebühren für die folgenden Stunden lagen deutlich niedriger.

Der Flughafen erklärt, dass die Änderungen die Betriebskosten widerspiegeln und darauf abzielen, das Parkmanagement für Reisende zu verbessern.



































