Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pickup in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Zwei junge Motorradfahrer wurden am 25. August auf der Chaiyaphornvithi Road im Osten Pattayas verletzt, nachdem sie mit einem Pickup kollidierten, der plötzlich abbog. Die Opfer, der 22-jährige Wacharapol Yingyuen und der 19-jährige Rassarin Phutwech, erlitten Arm- bzw. Beinverletzungen und wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.







Wacharapol berichtete, er sei von Pattaya nach Chachoengsao unterwegs gewesen, als der weiße Toyota Revo Pickup vom linken Fahrstreifen auf die mittlere Spur wechselte und plötzlich in Richtung einer Fabrik abbog. Er konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pickup. Der Pickup-Fahrer, der 32-jährige Anu Kanphong, erklärte, er habe verlangsamt, um in die Fabrik einzufahren, als der Unfall geschah.

Die Polizei hat den Unfallort untersucht und wird die Umstände der Kollision weiterhin prüfen.



































