Schauspielerin nach Verweigerung eines Atemtests bei Porsche-Kontrolle festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die Frage, ob Prominente, hochrangige Beamte und wohlhabende Personen auf thailändischen Straßen unterschiedlich behandelt werden, ist nach der Festnahme der thailändisch-deutschen Schauspielerin Marie Broenner erneut aufgekommen.

Gegen 3 Uhr morgens am 24. August richtete die Verkehrspolizei im Wang Thonglang District einen Kontrollpunkt auf der Pradit Manutham Road ein. Ein grüner Porsche, gesteuert von der 33-jährigen Schauspielerin und besetzt mit einem männlichen Geschäftsmann und einer weiteren weiblichen Begleiterin, wurde zur Kontrolle angehalten.







Die Polizei forderte Frau Broenner zu einem Atemalkoholtest auf, doch der begleitende Geschäftsmann verweigerte dies wiederholt und berief sich auf angebliche Verbindungen zu einem hochrangigen Polizeibeamten. Als die Beamten darauf bestanden, behauptete er, Frau Broenner müsse zuerst auf die Toilette, und setzte die Diskussion fast eine Stunde lang fort, wodurch die Arbeit der Polizei erheblich behindert wurde. Alle drei Insassen weigerten sich zunächst, das Fahrzeug zu verlassen, sodass die Beamten Frau Broenner und ihre Begleiter zur Wang Thonglang Polizeistation bringen mussten.

Auf der Polizeistation verweigerte Frau Broenner weiterhin den Atemtest. Aufgrund beobachteter Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten wurde sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt. Der Fall wurde Pol. Lt. Col. Juthapong Chandilokchot, Ermittlungsinspektor der Wang Thonglang Police Station, zugewiesen. Sie wurde gegen 20.000 Baht Kaution freigelassen und soll am 25. August vor dem Ratchada District Court erscheinen. Der Geschäftsmann wurde wegen Beleidigung und Behinderung der Beamten registriert und vorläufig freigelassen; Ermittler sollen die Aussagen aller Kontrollbeamten sammeln, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten.



Der Vorfall hat die Debatte über die Straßenverkehrskontrolle in Thailand neu entfacht. Kritiker argumentieren, dass Prominente und gut vernetzte Personen oft versuchen, sich der Verantwortung zu entziehen, während Vollzugsbeamte Schwierigkeiten haben, das Gesetz gleichmäßig anzuwenden. Ähnliche Bedenken werden in Pattaya geäußert, wo wohlhabende Besucher und prominente Personen gelegentlich Verkehrsvorschriften in stark touristisch frequentierten Gebieten umgehen.

Touristen und Anwohner warnen, dass ungleiche Durchsetzung das öffentliche Vertrauen untergräbt und riskantes Fahren fördern könnte. Verkehrssicherheitsaktivisten betonen die Bedeutung einer konsistenten und transparenten Kontrolle, um sicherzustellen, dass alle Verkehrsteilnehmer – unabhängig von Bekanntheit, Vermögen oder Verbindungen – gleichermaßen zur Rechenschaft gezogen werden.







































