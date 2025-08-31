Goji Kitchen Grill & Bar eröffnet kulinarisches Highlight in Jomtien

By Pattaya Blatt
Michael Hogan, GM des Pattaya Marriott Resort & Spa, Tony Malhotra von Pattaya Mail und Alisa Ngamsanga bei der Eröffnung von Goji Kitchen Grill & Bar.

PATTAYA, Thailand – Das Pattaya Marriott Resort & Spa, das exklusive Strandresort am Jomtien Beach, hat offiziell sein neuestes Signature-Restaurant Goji Kitchen Grill & Bar eröffnet. Zur feierlichen Eröffnung kamen Medienvertreter und geladene Gäste zusammen. Die Veranstaltung wurde von Michael Hogan, General Manager des Pattaya Marriott Resort & Spa, geleitet, begleitet von Einblicken und Highlights von Executive Chef Marcello Piacentini sowie Hospitality-Tipps von Alisa Ngamsanga, Assistant Director of PR & Marcom. Suwanthep ‘Tony’ Malhotra, Executive Representative der Pattaya Mail, berichtete vor Ort über das Ereignis für die lokale Presse.



Ein Marktplatz der globalen Aromen

Goji Kitchen Grill & Bar ist wie ein lebendiger Marktplatz gestaltet, mit offener Küche und Live-Cooking-Stationen, an denen Gäste den Köchen bei der Zubereitung frischer Gerichte in Echtzeit zusehen können. Auf der Speisekarte stehen thailändische Klassiker, Pan-Asian Cuisine und internationale Favoriten, serviert sowohl à la carte als auch als Buffet, verfügbar zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das moderne Design des Restaurants wird durch eine warme, einladende Atmosphäre ergänzt, ideal für Familien, gesellige Zusammenkünfte oder zwangloses Dining am Strand.

Executive Chef Marcello Piacentini präsentiert die Signature-Gerichte von Pan-Asian-Klassikern bis zu Premium-Steaks.

Signature-Gerichte und Wochenend-Highlights

Besucher können besondere Gerichte wie Goji Beef Noodle Soup, Crab Curry mit wilden Betelblättern, Goji Smash Burger, 60-Tage Dry-Aged Prime Rib und Palm Sugar Pie genießen. Das Wochenend-Abendbuffet, freitags und samstags von 18:00 bis 22:00 Uhr, bietet über 80 Gerichte, darunter frisch importierte Austern, hausgeräucherte Fleischspezialitäten, hochwertige gegrillte Meeresfrüchte und Steaks vom offenen Parrilla-Grill sowie authentische Spezialitäten aus Chonburi.


Speisen mit Ausblick

Goji Kitchen Grill & Bar bietet Sitzplätze sowohl innen als auch außen, sodass Gäste ihre Mahlzeiten bei Meerblick und inmitten üppiger Resortgärten genießen können. Das Restaurant ist täglich von 6:30 bis 22:00 Uhr geöffnet und verspricht ein ganzheitliches kulinarisches Erlebnis.

Gäste genießen Live-Cooking-Demonstrationen und interaktive Verkostungsspiele, die das Dining-Erlebnis spielerisch machen.

 

Über 80 Buffet-Gerichte, von frischen Austern bis zu hausgeräucherten Fleischspezialitäten, erwarten Besucher freitags und samstags.

 

Das offene Küchenkonzept und das üppige Wochenendbuffet von Goji Kitchen Grill & Bar werden im Pattaya Marriott Resort & Spa vorgestellt.



Gäste genießen die Außenplätze mit Meerblick und üppigen Gartenanlagen bei köstlichen Gerichten.



Tony Malhotra von Pattaya Mail berichtet über die Eröffnung und die interaktiven Spiele im Goji Kitchen Grill & Bar.















