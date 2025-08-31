Goji Kitchen Grill & Bar eröffnet kulinarisches Highlight in Jomtien

PATTAYA, Thailand – Das Pattaya Marriott Resort & Spa, das exklusive Strandresort am Jomtien Beach, hat offiziell sein neuestes Signature-Restaurant Goji Kitchen Grill & Bar eröffnet. Zur feierlichen Eröffnung kamen Medienvertreter und geladene Gäste zusammen. Die Veranstaltung wurde von Michael Hogan, General Manager des Pattaya Marriott Resort & Spa, geleitet, begleitet von Einblicken und Highlights von Executive Chef Marcello Piacentini sowie Hospitality-Tipps von Alisa Ngamsanga, Assistant Director of PR & Marcom. Suwanthep ‘Tony’ Malhotra, Executive Representative der Pattaya Mail, berichtete vor Ort über das Ereignis für die lokale Presse.







Ein Marktplatz der globalen Aromen

Goji Kitchen Grill & Bar ist wie ein lebendiger Marktplatz gestaltet, mit offener Küche und Live-Cooking-Stationen, an denen Gäste den Köchen bei der Zubereitung frischer Gerichte in Echtzeit zusehen können. Auf der Speisekarte stehen thailändische Klassiker, Pan-Asian Cuisine und internationale Favoriten, serviert sowohl à la carte als auch als Buffet, verfügbar zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das moderne Design des Restaurants wird durch eine warme, einladende Atmosphäre ergänzt, ideal für Familien, gesellige Zusammenkünfte oder zwangloses Dining am Strand.

Signature-Gerichte und Wochenend-Highlights

Besucher können besondere Gerichte wie Goji Beef Noodle Soup, Crab Curry mit wilden Betelblättern, Goji Smash Burger, 60-Tage Dry-Aged Prime Rib und Palm Sugar Pie genießen. Das Wochenend-Abendbuffet, freitags und samstags von 18:00 bis 22:00 Uhr, bietet über 80 Gerichte, darunter frisch importierte Austern, hausgeräucherte Fleischspezialitäten, hochwertige gegrillte Meeresfrüchte und Steaks vom offenen Parrilla-Grill sowie authentische Spezialitäten aus Chonburi.



Speisen mit Ausblick

Goji Kitchen Grill & Bar bietet Sitzplätze sowohl innen als auch außen, sodass Gäste ihre Mahlzeiten bei Meerblick und inmitten üppiger Resortgärten genießen können. Das Restaurant ist täglich von 6:30 bis 22:00 Uhr geöffnet und verspricht ein ganzheitliches kulinarisches Erlebnis.















































