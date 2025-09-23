Hund „Bo“ rettet betrunkenen Mann nach Mitternachtsschlaf am Teich

PATTAYA, Thailand – Was als betrunkener Versuch eines Mitternachtsbads begann, endete in einer Mischung aus Komödie und Lebensrettung. Ein 27-jähriger Thai, der nach einigen Getränken und Tempelopfern leicht angetrunken war, stieg in einen Teich und entschied sich, unter einem Bambushain am gegenüberliegenden Ufer ein Nickerchen zu machen. Seine Freunde befürchteten bereits, er sei ertrunken, und alarmierten die Rettungskräfte.







Zum Glück griff „Bo“ ein – ein wachsamer weißer Thai-Hund, der die Retter durch das Wasser führte und seinen Besitzer sicher ans Ufer zurückbrachte. Aus einer potenziellen Tragödie wurde so eine humorvolle, aber zugleich mahnende Geschichte über die Gefahren von Gewässern nach Alkoholkonsum.



Für Pattayas Einwohner und Touristen gilt daher: Auch wenn ein treuer Hund wie Bo im Notfall zur Stelle sein kann, sollte niemand auf solches Glück vertrauen. Gerade nachts oder nach übermäßigem Alkoholkonsum können Teiche, Kanäle und Strände gefährlich werden – weshalb Freunde stets aufeinander achten sollten.



































