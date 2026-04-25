Pattaya und Konsularabteilung verbessern Zusammenarbeit für schnellere Touristenhilfe

PATTAYA, Thailand – Die Stadt Pattaya hat eine hochrangige Vertreterin des thailändischen Außenministeriums empfangen, um Maßnahmen zur Verbesserung konsularischer Dienstleistungen und der Unterstützung ausländischer Touristen zu erörtern.

Am 24. April traf Bürgermeister Poramet Ngampichet im Rathaus auf Frau Vorrapannee Damrongmanee, stellvertretende Generaldirektorin der Konsularabteilung des Außenministeriums.







Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die engere Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pattaya und zentralen Regierungsbehörden, um konsularische Hilfe effizienter zu gestalten und die Reaktionszeiten bei Vorfällen mit Touristen zu verkürzen.

Die Beteiligten diskutierten neue Koordinationsmechanismen zwischen den Behörden, um die Servicequalität zu verbessern und sowohl thailändischen Bürgern als auch internationalen Besuchern schnellere und einfachere Unterstützung zu bieten.



Die Initiative ist Teil umfassender Bemühungen, den Tourismussektor der Stadt zu stärken und das Vertrauen internationaler Besucher durch bessere organisatorische Strukturen und Notfallreaktionen zu erhöhen.

Die Behörden betonten, dass die Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der touristischen Infrastruktur Pattayas darstellt und die Stadt besser auf steigende Besucherzahlen vorbereitet.

















































