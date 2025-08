Ausländische Ruheständler streiten über Altersruhesitz, einig: Thailand ist mehr als Pattaya

By Pattaya Blatt

PATTAYA, Thailand – Seit Südostasien wieder uneingeschränkt bereist werden kann und Rentnervisa erneut stark nachgefragt sind, stehen viele langjährige ausländische Besucher vor einer altbekannten Entscheidung: Pattaya oder Vietnam? Beide Destinationen bieten Strände, Nachtleben und ein vergleichsweise günstiges Leben, doch die Diskussion darüber, welches Land langfristig das bessere Gesamtpaket liefert, sorgt weiter für leidenschaftliche Debatten – vor allem unter Ruheständlern und digitalen Nomaden.







„Ich habe in den Philippinen, Kambodscha und natürlich Thailand gelebt“, berichtet ein europäischer Rentner. „Nach ein paar Jahren zurück in Europa lebe ich nun wieder in Thailand – das zum Glück viel mehr ist als nur Pattaya.“

Ein anderer Kommentator äußerte sich spöttischer zur Debatte und betonte Vietnams Vorzüge: „Überrascht? Nicht schmuddelig genug für dich? Vietnam ist fantastisch! Vielleicht waren die Frauen dort nicht so nett zu dir, weil sie nicht verzweifelt auf dein Geld gewartet haben – und du hast dich deshalb abgelehnt gefühlt.“



Doch nicht jeder bleibt dauerhaft in Vietnam. Immer wieder erzählen Rückkehrer von Ernüchterung: „Ich hab’s mit Vietnam versucht und bin nach Pattaya zurückgekommen“ – für manche zeigt sich schnell, dass billiger nicht automatisch besser heißt.

Allerdings hat auch Thailand seine Schattenseiten. Unklare Steuer- und Visaregelungen, der anhaltend starke Baht und weit verbreitete Doppelpreissysteme sorgen bei vielen Langzeitbesuchern für Ärger. Diese Faktoren führen dazu, dass Thailand für manche weniger attraktiv erscheint – auch wenn viele weiterhin die Lebensqualität, die Infrastruktur und die Gemeinschaft hier schätzen.

Am Ende gewinnt oft der Ort, der mehr Komfort, herzlichere Begegnungen und – nicht zu vergessen – das vertrauteste Essen bietet.



Neben Pattaya und Vietnam rücken auch andere thailändische Städte mit guter Infrastruktur und Flughafennähe in den Fokus von Langzeitgästen. Städte wie Chiang Mai im Norden, Udon Thani und Khon Kaen im Nordosten, Rayong an der Ostküste oder im Süden Krabi, Trang und Phang Nga gelten als attraktive Alternativen. Sie bieten meist niedrigere Lebenshaltungskosten und ein entspannteres Lebensgefühl – fernab der überlaufenen Strandmetropolen.

Bei steigenden Kosten, wechselnden Regeln und wachsenden Ansprüchen dürfte die Debatte Pattaya gegen Vietnam so schnell nicht verstummen. Doch viele zieht es letztlich immer wieder zurück – wegen der Vertrautheit, des Komforts und all der Widersprüche, die Pattaya einzigartig machen.