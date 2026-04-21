Thailands Polizeichef ordnet umfassende Untersuchung nach tödlichem Polizeischuss in Pattaya an

PATTAYA, Thailand – Der nationale Polizeichef hat eine vollständige Untersuchung sowie strenge disziplinarische und strafrechtliche Maßnahmen gegen einen Polizeibeamten in Pattaya angeordnet, der in einen tödlichen Schusswaffenvorfall verwickelt war.

Der Sprecher der Royal Thai Police, Pol. Lt. Gen. Trairong Phiwphan, erklärte, dass der nationale Polizeichef Pol. Gen. Kitrat Phanphet sowie der Polizeiinspizierende General Pol. Gen. Itthipol Atchariyapradit den Fall eng überwachen, nachdem bekannt wurde, dass der Verdächtige ein Beamter des Polizeireviers Pattaya City ist.







Laut dem Polizeichef von Pattaya, Pol. Col. Anek Srathongyu, wurden Streifenbeamte gegen 1:20 Uhr morgens zu einem Einsatz hinter einer Veranstaltungsstätte gerufen, nachdem es Berichte über eine Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe gegeben hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige, das Opfer und ein weiterer Freund zuvor gemeinsam gesessen hatten, bevor ein Streit eskalierte. Die Polizei teilte mit, dass der Beamte zunächst versuchte, auf eine andere Person am Tisch zu schießen, jedoch daneben traf. Daraufhin versuchte das spätere Opfer, dem Beamten die Waffe zu entreißen, bevor es angeschossen wurde und später im Krankenhaus verstarb.

Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Pol. Lt. Gen. Trairong betonte, dass die Polizei in Pattaya angewiesen wurde, sowohl strafrechtliche als auch disziplinarische Maßnahmen ohne Verzögerung einzuleiten. Gleichzeitig sollen interne Aufsichts- und Disziplinarstrukturen innerhalb der Polizei überprüft werden.

















































