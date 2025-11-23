Großes Drogensyndikat bei Polizeioperation in Pattaya zerschlagen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Banglamung in Pattaya hat am 20. November 2025 in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden einen zentralen Verdächtigen eines großen, mit Bangkok verbundenen Drogenhandelsnetzwerks festgenommen. Bei der Operation wurden 1,2 Kilogramm Crystal Meth (Ice), 1.451 Methamphetamin-Pillen (Yaba) und 260,2 Gramm Heroin sichergestellt.

Der festgenommene Verdächtige, der 37-jährige Anupong “Nu” Wechruangporn, wurde nach mehr als 15 Stunden Observation mit drei Plastiktüten voller Crystal Meth aufgegriffen. Bei anschließenden Durchsuchungen seiner Wohnung in Soi Chan 25/1, Thung Wat Don, Distrikt Sathorn, fanden Ermittler weitere Drogen, die an verschiedenen Orten versteckt waren – darunter in Almosenschalen und Sparschweinen.







Laut Ermittlern fungierte der Verdächtige als eine Art „Drogenlagerverwalter“, der auf Anweisung von ranghöheren Netzwerkmitgliedern Drogen verteilte oder an Straßen und Laternenpfählen deponierte. Für jede erledigte Aufgabe erhielt er rund 500 Baht. Er gestand zudem, bereits wegen Drogendelikten verhaftet worden zu sein.

Die Behörden halten den Verdächtigen sowie die beschlagnahmten Drogen weiterhin in Gewahrsam und setzen ihre Ermittlungen fort, um die noch flüchtigen Drahtzieher des Netzwerks ausfindig zu machen.



































