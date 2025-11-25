Schwere Regenfälle bis 25. November: Touristen im Süden Thailands sollten vorbereitet sein

PATTAYA, Thailand – Touristen, die in den Süden Thailands reisen, werden eindringlich gewarnt, da das Meteorologische Amt eine Unwetterwarnung für anhaltend starken bis sehr starken Regen bis zum 25. November herausgegeben hat. Hohe Küstenwellen und starke Gezeiten erschweren die Entwässerung und erhöhen das Risiko von Sturzfluten, Erdrutschen und großflächigen Überschwemmungen.

Surapong Sarapa, Direktor der Wettervorhersage, bezeichnete die anhaltenden Niederschläge als „extreme Wetterlage“, verursacht durch mehrere gleichzeitige Faktoren: einen kräftigen Nordostmonsun über dem Golf von Thailand, ein Tiefdruckgebiet über der unteren Andamanensee und Malaysia, hohe Feuchtigkeitsmengen im Zusammenhang mit La Niña sowie klimatische Veränderungen, die zu intensiveren lokalen Starkregenereignissen führen.







Die Niederschlagsmengen der vergangenen Tage zeigen das Ausmaß der Situation:

– 19.–20. November: Nakhon Si Thammarat 100–200 mm/24 Std.

– 21. November: mehrere südliche Provinzen 300–400 mm/24 Std.

– 22. November: Narathiwat überstieg 600 mm/24 Std.

In Hat Yai summierten sich die Niederschläge innerhalb von drei Tagen auf fast 600 mm. Überlastete Kanäle, starke Wellen und hohe Gezeiten führten zu verzögerter Entwässerung und anhaltenden Überflutungen. Sowohl Touristen als auch Einwohner werden aufgefordert, aufmerksam zu bleiben, tiefliegende Gebiete sowie Küstenabschnitte zu meiden und den Anweisungen der Behörden zu folgen.





Während der Süden unter extremen Regenfällen leidet, bleiben die Temperaturen in Nord- und Nordostthailand kühl bis kalt. Auch in den zentralen und östlichen Provinzen, einschließlich Bangkok, sind kühle Morgen zu erwarten. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, insbesondere in Bezug auf Nebel, Kälte und mögliche Brandgefahren in trockenen Gebieten.

Aktuelle Informationen sind unter www.tmd.go.th oder über die 24-Stunden-Hotline 1182 erhältlich.



































