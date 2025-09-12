Grenzübertritte nach Kambodscha derzeit nicht geplant

Ausländische Touristen und Expats werden vom Verteidigungsministerium gewarnt, dass alle thailändisch-kambodschanischen Grenzübergänge für Einzelpersonen weiterhin geschlossen sind. Verwirrung entstand, nachdem Berichte über Checkpoints in Ban Laem und Ban Pakkad im Bezirk Pong Nam Ron (Heiße Quellen) kursierten, wonach Ausländer passieren konnten. Tatsächlich handelte es sich bei den bekannten Fällen jedoch um medizinische Notfälle oder um ein Kind, das auf der „falschen“ Seite festsaß.







Obwohl der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul formelle Verhandlungen mit dem kambodschanischen Premierminister wieder aufgenommen hat – wobei nur begrenzte Öffnungen für den Gütertransport geprüft werden – berichten Regierungskreise, dass normale Grenzdienste in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sind.

Derzeit hat die Räumung von Landminen und der Abzug schwerer Waffen aus sensiblen Gebieten, insbesondere in der Nähe umstrittener Tempelanlagen, höchste Priorität. Zonen mit geringer Spannungsgefahr könnten später den Austausch von Handelswaren erlauben. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat sich wirtschaftlich als alarmierend kostspielig erwiesen, und viele Familien auf beiden Seiten der Grenze wurden beeinträchtigt.



Ausländer in Thailand können Kambodscha weiterhin problemlos auf dem Luftweg besuchen. Auch die thailändischen Landgrenzen zu Laos und Malaysia bleiben wie gewohnt geöffnet. Einwanderungsbehörden betonen, dass Grenzübertritte heutzutage weniger notwendig sind, da die meisten Touristen bei der Ankunft 60 Tage Aufenthalt erhalten, die um einen weiteren Monat verlängert werden können, ohne das Land zu verlassen.

Darüber hinaus erfordern die meisten Langzeitvisa keine Ausreise zur Verlängerung. Langzeitaufenthalte, Privilegienvisa (früher Elite), jährliche Renten- oder Heiratsverlängerungen können alle innerhalb Thailands neu gestempelt werden, sofern die erforderlichen Unterlagen vorliegen.



Eine Ausnahme bildet das „Destination Thailand Visa“, das für fünf Jahre gültig ist, jedoch nur sechs Monate pro Besuch erlaubt. Eine einmalige Verlängerung um weitere sechs Monate ist theoretisch über das Außenministerium möglich, hat sich in der Praxis bei den lokalen Einwanderungsämtern jedoch als schwer umsetzbar erwiesen.



































