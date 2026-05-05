Gewitter ziehen über Pattaya auf: Hitze und plötzliche Starkregenfälle prägen Ostthailand

PATTAYA, Thailand – Drückende Hitze in Kombination mit plötzlich auftretenden Gewittern wird in den kommenden Tagen das Wetter in Pattaya und ganz Ostthailand bestimmen. Einwohner und Besucher werden aufgefordert, wachsam zu bleiben, da sich die Bedingungen rasch ändern können.

Laut der neuesten Wettervorhersage müssen Pattaya und die angrenzenden Provinzen Rayong und Chonburi mit hohen Tagestemperaturen zwischen 34 und 39 Grad Celsius rechnen. Gewitter werden in etwa 30 Prozent der Region erwartet. Böige Winde können die Stürme begleiten und erhöhen das Risiko plötzlicher Wettergefahren.





Auf See bleiben die Bedingungen zunächst relativ ruhig, mit Wellenhöhen um einen Meter. Während Gewittern können diese jedoch auf über zwei Meter ansteigen, weshalb Bootsbetreiber zur Vorsicht aufgerufen werden und Sturmgebiete meiden sollten.

Während der Norden Thailands weiterhin unter intensiver Hitze leidet, stellt sich der Süden zwischen dem 6. und 8. Mai auf stärkere Regenfälle ein. Ursache ist eine heranziehende östliche Welle, die landesweit für zunehmend instabile Wetterverhältnisse sorgt.

Die Behörden raten dazu, längere Aufenthalte im Freien während der größten Hitze zu vermeiden und sich vor plötzlich auftretenden Gewittern, starken Winden und rauer See zu schützen.

















































