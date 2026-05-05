Ausländischer Tourist randaliert in Pattaya nach Zahlungsstreit – Festnahme nach Fluchtversuch

PATTAYA, Thailand – Ein nächtlicher Zwischenfall an der Pattaya Beach Road endete mit der Festnahme eines stark alkoholisierten ausländischen Mannes, nachdem dieser sich geweigert haben soll, eine Zahlung zu leisten, und anschließend aggressiv gegenüber den Behörden auftrat.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1:30 Uhr morgens am 4. Mai vor dem Mae Sri Ruen Restaurant an der Pattaya Beach Road. Eine thailändische Frau alarmierte die Behörden, nachdem der Mann laut ihren Angaben eine vereinbarte Zahlung nicht beglichen hatte.

Beamte der Spezialeinheit der Stadt Pattaya sowie Ordnungskräfte und Polizisten der Polizeistation Pattaya trafen am Einsatzort ein.





Dort fanden sie einen Mann, der als marokkanischer Staatsangehöriger im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren beschrieben wird. Er war stark alkoholisiert, verhielt sich aggressiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und verweigerte jegliche Kooperation. Zudem konnte er keine Ausweisdokumente vorlegen.

Als die Beamten versuchten, ihn zur Polizeistation zu bringen, flüchtete der Mann Berichten zufolge zu Fuß in Richtung Soi 12 entlang der Beach Road. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er jedoch gestellt werden.

Nach Angaben der Polizei setzte der Verdächtige sein aggressives Verhalten fort und wirkte bereit, die Beamten anzugreifen. Schließlich wurde er überwältigt, gefesselt und in Gewahrsam genommen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Die Behörden teilten mit, dass rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Der Mann befindet sich weiterhin in Gewahrsam und sieht sich Vorwürfen wegen ordnungswidrigen Verhaltens und mangelnder Kooperation gegenüber.

















































