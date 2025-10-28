Gaspedal klemmt – Fußgänger in Sattahip schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein schwerer Unfall ereignete sich am 27. Oktober um 12:20 Uhr hinter einem Minimarkt am Sattahip Morning Market gegenüber der Ban Sattahip School, als das Gaspedal eines Autos blockierte und ein Fußgänger gegen einen Zaun geschleudert wurde.

Laut Polizeiangaben wurde der 57-jährige Amnuay zwischen einem bronze-goldenen Toyota Corona und einem Metallzaun eingeklemmt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in kritischem Zustand ins Somdejphranangklao Hospital der Marine gebracht.







Die Fahrerin, die 64-jährige Boonthun, stand unter Schock. Sie erklärte, sie habe ihr Handy im Markt reparieren lassen und beim Losfahren sei das Gaspedal stecken geblieben, wodurch das Fahrzeug unkontrolliert nach vorne schoss. Zuvor habe sie keine technischen Probleme bemerkt.

Die Polizei sicherte den Unfallort, nahm die Ermittlungen auf und ließ die Fahrerin medizinisch untersuchen, da sie an einer Herzkrankheit leidet. Sie wird im Rahmen des laufenden Verfahrens weiter befragt.

Behörden mahnen insbesondere ältere Autofahrer, ihre Fahrzeuge regelmäßig zu warten und besondere Vorsicht walten zu lassen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.



































