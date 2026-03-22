Fremder Mann nackt und schreiend auf der Phra Tamnak Road in Pattaya gefunden – Polizei sucht Angehörige

PATTAYA, Thailand – Ein nächtlicher Vorfall in Pattaya sorgte für Aufregung unter Anwohnern, als ein ausländischer Mann nackt und schreiend entlang der Phra Tamnak Road aufgefunden wurde. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam.

Gegen 1:00 Uhr am 20. März wurden Beamte des Tourist Police Bureau gemeinsam mit städtischen Ordnungskräften zu dem Vorfall gerufen. Der Mann, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahren, mit dunklem Teint und europäischem Erscheinungsbild, war völlig nackt, schrie laut und konnte sich offenbar nicht klar mit den Beamten verständigen.

Zeugen berichteten, dass der Mann die Straße entlanglief und laut rief, wodurch einige Anwohner und Passanten in den frühen Morgenstunden erschreckt wurden.

Die Behörden näherten sich dem Mann und nahmen ihn sicher in Gewahrsam. Er erhielt zudem eine Hose, um weitere öffentliche Entblößung zu verhindern.







Während der ersten Befragung konnte der Mann keine klaren Angaben zu seiner Identität, Unterkunft oder seinem Hintergrund machen. Anschließend wurde er zur Pattaya City Police Station gebracht, während die Polizei weiterhin versucht, ihn zu identifizieren und mögliche Angehörige oder Kontakte zu erreichen, die helfen können.



































