Mann schlägt anderen wegen Urinierens auf Pattaya-Straße – Aufruf zu öffentlichem Respekt

PATTAYA, Thailand – Ein Vorfall auf einer Straße in Pattaya hat online eine Debatte ausgelöst, nachdem ein virales Video zeigte, wie ein Mann einen anderen zu Boden schlug, nachdem es zu einem Streit über angeblich unangemessenes Verhalten in der Öffentlichkeit gekommen war.

Am 20. März verbreitete sich ein Video, das von der Facebook-Seite Jae Moi V+ gepostet wurde, schnell in den sozialen Medien. Darin ist zu sehen, wie ein Mann mit lockigem Haar auf einen Mann in weißem Hemd zutritt und ihm einen Schlag versetzt, der ihn auf die Straße fallen lässt.

Berichten zufolge begann der Streit, nachdem der Mann im weißen Hemd angeblich mitten auf der Straße vor Frauen und Kindern uriniert haben soll. Der Schläger soll erklärt haben, er könne dieses Verhalten nicht tolerieren, da es unangebracht sei und das Bild der Stadt als Tourismusziel schade.

Zeugen berichteten, dass sich der Vorfall in einer stark frequentierten Gegend ereignete, die sowohl von Einheimischen als auch von Touristen genutzt wird. Die plötzliche Auseinandersetzung erschreckte die Umstehenden, darunter auch ausländische Besucher, die sichtlich schockiert waren.







Das Video löste im Internet starke Reaktionen aus. Einige unterstützten den Mann, der das angeblich unangemessene Verhalten konfrontierte, da öffentliches Urinieren in belebten Touristengebieten als respektlos gilt. Andere kritisierten jedoch die Anwendung von Gewalt und argumentierten, die Situation hätte von den Behörden geregelt werden müssen.

Der Vorfall hat erneut Diskussionen über öffentliches Verhalten und die Durchsetzung von Gesetzen in Pattaya ausgelöst, einer Stadt, die jährlich Millionen von Touristen empfängt. Bislang haben die lokalen Behörden keine offizielle Stellungnahme abgegeben, und es ist unklar, ob rechtliche Schritte gegen einen der Beteiligten eingeleitet werden.



































