Streit unter Transgender-Gruppen wegen verlorenem Handy zieht Touristen auf Pattayas Walking Street an

PATTAYA, Thailand – Am frühen Donnerstagmorgen eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen von Transgender-Personen wegen eines verlorenen Mobiltelefons am Eingang der Walking Street Pattaya. Die Auseinandersetzung zog zahlreiche neugierige Touristen an.

Gegen 3:30 Uhr am 20. März alarmierten Motorradtaxifahrer in Süd-Pattaya die Medien, nachdem sich mehr als 30 Personen versammelt hatten, um den Konflikt zu klären. Zeugen berichteten, dass die Gruppen nahe dem Parkplatz am Eingang der Walking Street Pattaya aufeinandertrafen und es zu angespannten Wortgefechten kam, während thailändische und ausländische Touristen die Szene beobachteten.

Der Streit begann Berichten zufolge, als eine Gruppe der anderen den Diebstahl eines Handys vorwarf. Bereits zuvor war es am 19. März gegen 4:00 Uhr vor einem Einkaufszentrum an der Pattaya Beach Road zu einer Schlägerei gekommen, bei der einige Touristen versehentlich in das Handgemenge gerieten. Die Polizei griff damals ein und brachte Beteiligte auf das Polizeirevier Pattaya, konnte den Konflikt jedoch nicht endgültig lösen.

Auch bei der jüngsten Zusammenkunft blieben die Spannungen hoch. Kleinere Handgreiflichkeiten traten auf, bevor Umstehende die Gruppen trennten. Musik, darunter das thailändische Lied „Bua Loy“, trug zur chaotischen Atmosphäre bei. Die Parteien hatten geplant, sich später erneut zu treffen, konnten das Problem jedoch nicht klären.







Schließlich löste sich die Situation ohne ernsthafte Verletzungen auf. Der Vorfall sorgte jedoch bei Touristen und Anwohnern für Besorgnis. Geschäftsbetreiber forderten die Behörden auf, die Aufsicht zu verstärken und für Ordnung auf der beliebten Flaniermeile zu sorgen, um ähnliche Zwischenfälle künftig zu verhindern.



































