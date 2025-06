Offene Bars in Pattaya bieten Dieben Chancen – Touristen werden zur Wachsamkeit bei Wertsachen aufgerufen

PATTAYA, Thailand – Mit der Rückkehr des Nachtlebens auf Pattayas belebten Straßen warnen die Polizei und örtliche Behörden Touristen davor, besonders vorsichtig mit persönlichen Gegenständen wie Handys und Geldbörsen umzugehen – vor allem in offenen Bars und Massagegeschäften, wo Wertsachen oft offen auf Tresen liegen.







Diese Warnung folgt auf einen Vorfall in der Soi Chaiyapoon in den frühen Morgenstunden des 29. Juni. Eine mittelalte thailändische Frau, die sich als Straßenverkäuferin ausgab, entwendete ein Handy. Das Opfer, Frau Woraporn (43), Angestellte eines Massagesalons, berichtete, dass die Täterin unter dem Vorwand, Kleidung und Hautcreme zu verkaufen, ins Geschäft kam. Während sie das Personal ablenkte, schob sie unbemerkt ein blaues Tecno-Handy im Wert von etwa 5.000 Baht in ihre Tasche und verließ den Laden.

Frau Woraporn versuchte noch, das Telefon zurückzuholen und bot an, die Polizei nicht einzuschalten, doch die Verdächtige verweigerte eine Durchsuchung und floh. Die Tat wurde deutlich auf CCTV-Aufnahmen festgehalten, die nun als Beweismaterial bei der Polizei in Pattaya dienen.



Der Fall verdeutlicht ein größeres Problem: Viele offen zugängliche Bars und Massageeinrichtungen ermöglichen es Dieben leicht, Wertsachen von Tresen, insbesondere an Straßenecken, zu stehlen. Barbesitzer und Einheimische warnen Besucher, offene Bars nicht als sicher zu betrachten. Ein Barbesitzer auf der Soi Buakhao erklärte: „Eine Sekunde Unachtsamkeit reicht. Oft läuft jemand vorbei, schnappt sich ein Handy und verschwindet in der Nacht.“

Die Behörden empfehlen, Wertsachen in vorderen Taschen oder Diebstahlsicherungen zu tragen und Gegenstände niemals unbeaufsichtigt oder sichtbar am Tresenrand liegen zu lassen. Während Pattaya wieder mehr Touristen begrüßt, betonen Offizielle, dass einfache Vorsichtsmaßnahmen dazu beitragen können, die Urlaubsstimmung zu schützen.