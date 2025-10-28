Frau fast eine Stunde lang in Aufzug eines Pattaya-Condominiums eingeschlossen

PATTAYA, Thailand – Gegen 0:20 Uhr am 27. Oktober wurden Rettungskräfte alarmiert, nachdem eine Person in einem Aufzug eines Condominiums an der Eisenbahnstraße Richtung Chonburi, kurz vor der Nong-Yai-Kreuzung, eingeschlossen war. Einsatzteams eilten sofort zum Ort des Geschehens.

Vor Ort fanden sie eine 26-jährige thailändische Frau, die zwischen dem dritten und vierten Stockwerk im Aufzug festsaß. Mithilfe von Spezialwerkzeugen gelang es den Rettern, die Türen aufzubrechen und die Frau unverletzt und bei vollem Bewusstsein zu befreien.







Die Betroffene erklärte, sie habe gegen 23:20 Uhr den Aufzug benutzt, um zu ihrem Zimmer zurückzukehren, als plötzlich der Strom ausfiel und der Lift stecken blieb. Sie rief um Hilfe und musste fast eine Stunde im Aufzug ausharren, bevor sie gerettet wurde.

Nach dem Vorfall äußerten sich zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien. Ein Kommentar lautete: „Eine wertvolle Lektion – lass dein Handy nie leer werden, im Aufzug gibt es oft kein Signal.“ Ein anderer schrieb: „Aufzüge sollten zuverlässige Notrufsysteme haben, denn manchmal funktioniert selbst das Handy nicht.“



































