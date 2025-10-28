Franzose springt nach Beziehungsstreit von Hotelbalkon in Pattaya – lebensgefährlich verletzt

PATTAYA, Thailand – Ein französischer Staatsbürger wurde in den frühen Morgenstunden des 27. Oktober schwer verletzt, nachdem er vom fünften Stock eines Hotels in Süd-Pattaya gesprungen war. Rettungskräfte und Sanitäter leisteten vor Ort Herzdruckmassage (CPR), bevor der Mann in das Pattaya City Hospital gebracht wurde.







Laut Sicherheitsmitarbeitern hatte der Mann zuvor lautstark telefonisch gestritten, vermutlich mit seiner Freundin, und war anschließend auf das Balkongeländer seines Zimmers im fünften Stock geklettert. Trotz Warnungen kehrte er kurz ins Zimmer zurück, ging dann wieder auf den Balkon – und sprang.

Die Polizei fand keine Hinweise auf ein Handgemenge im Zimmer, lediglich eine geringe Menge Cannabis. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus emotionaler Verzweiflung handelte. Die Behörden versuchen derzeit, mit der am Telefon beteiligten Person Kontakt aufzunehmen, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären.



































