Pattaya erwartet vereinzelte Schauer, während Südthailand sich auf starke Regenfälle vorbereitet

PATTAYA, Thailand – Laut dem thailändischen Wetteramt wird Pattaya in den kommenden Tagen überwiegend bewölktes Wetter mit vereinzelten leichten Schauern erleben, während in den zentralen und südlichen Provinzen teils starke Regenfälle und Gewitter erwartet werden.

Für die Region Bangkok und die Ostküste – darunter Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat – gilt eine Prognose mit teils bewölktem Himmel und vereinzeltem Regen. Die Temperaturen in Pattaya liegen zwischen 24 und 33 °C, bei Nordostwinden von 15–35 km/h. Im Golf von Thailand wird mit mäßigem Wellengang von etwa 1 Meter, bei Gewittern bis über 2 Meter, gerechnet.







Bewohner und Besucher werden gebeten, bei Outdoor-Aktivitäten und auf überfluteten Straßen Vorsicht walten zu lassen, da Wettereinflüsse aus dem Süden die Lage verändern könnten. Besonders die südlichen Ostküstenprovinzen – Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat – müssen in den nächsten Tagen mit heftigeren Niederschlägen rechnen.

Während der Norden und Nordosten kühlere Morgen genießen, bleibt Pattayas Klima mild und für Tourismus geeignet, wenngleich Regenschutz empfohlen wird. Behörden raten, Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und Küsten- sowie tieferliegende Gebiete zu meiden.



































