Hitze und vereinzelte Gewitter in Pattaya und Ostthailand

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und den östlichen Provinzen bleibt es tagsüber heiß, während zugleich vereinzelte Gewitter möglich sind. Grund dafür sind feuchte Luftmassen, die durch südliche und südöstliche Winde vom Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer herangeführt werden.

Nach Angaben des Thai Meteorological Department sind rund 20 Prozent der östlichen Regionen – darunter Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat – von lokalen Gewittern betroffen. In Pattaya liegen die Temperaturen am Morgen bei etwa 21–26°C und steigen am Nachmittag auf bis zu 37°C.

Die Winde erreichen Geschwindigkeiten von 15–30 km/h. Im Golf von Thailand werden Wellenhöhen von rund einem Meter erwartet, die bei Gewittern auf über zwei Meter ansteigen können.





Verantwortlich für die Wetterlage ist ein sich abschwächendes Hochdruckgebiet aus China, während gleichzeitig warme, feuchte Luft ins Landesinnere strömt. Behörden raten zu Vorsicht bei Gewittern sowie zu Schutzmaßnahmen gegen die zunehmende Hitze. Zudem steigen die Feinstaub- und Dunstwerte in weiten Teilen Nord- und Nordostthailands auf moderate bis hohe Werte.



































