Goldpreise in Thailand steigen auf 60.000 Baht – Vorsicht für Käufer in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ausländische Besucher und Langzeitresidenten in Pattaya müssen möglicherweise ihre Goldkäufe überdenken, da die Goldpreise in Thailand auf rund 60.000 Baht pro Bahtgewicht steigen – ein Trend, der durch globale wirtschaftliche Entwicklungen begünstigt wird.

Der jüngste Anstieg erfolgt, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve Zinssenkungen für September signalisiert hat, die voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf fortgesetzt werden. Dies schwächt den Dollar und treibt die Goldpreise in die Höhe. Mitte 2025 lag der Goldpreis bei 54.000 Baht pro Bahtgewicht und stieg am 3. September auf 54.500 Baht. Analysten prognostizieren nun, dass der Preis bis Ende 2025 oder Anfang 2026 60.000 Baht erreichen könnte.



„Kurzfristige Investoren realisieren Gewinne, aber der langfristige Trend zeigt nach oben“, sagte Worachai Tangsitthiphakdee, stellvertretender Sekretär der Thai Gold Traders Association. „Mit den wahrscheinlichen Fed-Zinssenkungen könnten wir Gold bald bei 3.600 US-Dollar pro Unze sehen, möglicherweise sogar bei 4.000 US-Dollar, was lokal 60.000 Baht pro Bahtgewicht entspricht.“

In Pattaya berichten Goldgeschäfte von einer Mischung aus lokalen Käufern und ausländischen Touristen, die versuchen, Gold zu erwerben. Viele verkaufen für schnelle Gewinne, während die Preise schwanken. Angesichts des raschen Anstiegs könnte Gold für Ausländer jedoch zunehmend unerschwinglich werden – zumindest vorerst.



Am Donnerstag, 4. September, um 15:10 Uhr, wurden die Goldpreise bereits 16-mal angepasst, mit Ankaufspreisen bei 54.050 Baht und Verkaufspreisen bei 54.150 Baht pro Bahtgewicht, während Schmuckpreise zwischen 52.969 und 54.950 Baht pro Bahtgewicht lagen.

Der starke Preisanstieg erinnert daran, dass der Traum vom Goldbesitz für Ausländer in Pattaya möglicherweise warten muss – oder bei weiterhin steigenden Preisen dauerhaft außer Reichweite sein könnte.



































