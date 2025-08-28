Fast alle sind sich einig, dass Pattaya sich schnell verändert, doch darüber, wie genau, gehen die Meinungen auseinander. Für viele YouTuber und ihre Smartphones dreht sich alles um Gogo-Clubs, die für horrende Summen den Besitzer wechseln, oder die Überraschung, eine echte Transvestiten-Bar mitten in der Soi Pothole zu finden. Auf Facebook florieren nach wie vor unzählige Chats über das beste Frühstück oder darüber, ob Mushy Peas auf einem echten Teller Fish & Chips zu servieren sind. Viele Rentner leben offensichtlich noch in ihrer Komfortblase: Ja, Pattaya ist teurer geworden, der Verkehr ist schlimm, aber im Kern ist es immer noch dasselbe.







Andere warnen jedoch, dass die Zeichen der Veränderung nicht zu übersehen sind. In einer Reihe von Artikeln hat der langjährige Expat Tom Tuohy Pattayas und Thailands verschwindende Vergangenheit beschrieben. Das Land ist nicht länger das vereinfachte Paradies aus Bar-Girls, Bargeld unter dem Tisch und Visa-Schlupflöchern. Die Regierung drängt nun auf Visa-Reformen, digitale IDs, Blockchain-Überwachung von Finanzen und sogar Kryptowährungen. Früher nahmen die Rentner der Nachkriegs-Bubble – vor 30, 20 oder 10 Jahren – an, dass sie für die Zukunft von Pattaya zentral seien. Diese Annahme muss überdacht werden.



Pattaya hat einige besonders harte Veränderungen erlebt. Banken zeigen sich oft feindselig gegenüber Touristen, die Bankkonten eröffnen wollen. Es kursierte sogar das Gerücht, dass Rentner mit jährlicher Aufenthaltserweiterung künftig nur noch zwei Jahre Führerschein statt der üblichen fünf Jahre erhalten würden. Rentner, die auf Visa-Agenturen setzten, um Konten für eine Langzeitverlängerung aufzubessern, wurden dieses Jahr gewarnt, dass dieser Trick künftig nicht mehr funktioniert. Digitale Fotos und biometrische Daten dringen in staatliche Verwaltungen und das Bankwesen ein – Bestechung unter der Hand funktioniert nicht mehr wie früher.

Auch Pattaya bewegt sich langsam in Richtung Bargeldlosigkeit. Lokale DHL-Dienste und einige Starbucks-Filialen akzeptieren kein physisches Geld mehr. Viele Straßenhändler zeigen ihren QR-Code auf den Essenswagen. Gleichzeitig erfüllen Online-Banken, Neobanken, digitale Geldbörsen und Peer-to-Peer-Apps wie PayPal und Venmo viele Finanzbedürfnisse und umgehen traditionelle Bankbarrieren.



Benjamin Hart, amerikanischer Anwalt und thailändischer Staatsbürger, argumentiert in seinen Videos, dass die aktuelle thailändische Regierung zu sehr auf das World Economic Forum höre, eine elitäre Gruppe, die eine globale Agenda der Vermögensumverteilung durch Technologie vorantreibe. Hart verweist auf Vorschläge wie die negative Einkommenssteuer, komplexe Bankregeln und zunehmende Überwachung der Bevölkerung, einschließlich Ausländern. Er hofft, dass nach einem Regierungswechsel eine vernünftigere Verwaltung übernimmt.





Was Pattaya wirklich verändert hat, sind Massentourismus, digitales Marketing und Gentrifizierung, die zur Zerstörung lokaler Gemeinschaften und zum Aufstieg der Betonlandschaft führten. Ob Rentner in dieses neue Szenario passen, hängt von vielen Faktoren ab: Technologieakzeptanz, Privatsphäre und finanzielle Stärke. Thailand bevorzugt wohlhabende Ausländer offen. Kolumnist Bernard Trink schrieb vor 20 Jahren in der Bangkok Post, Pattaya ließe sich am besten mit dem Musical-Hit Hey Big Spender zusammenfassen. Vielleicht hat sich Sin City am Ende gar nicht so sehr verändert.



































