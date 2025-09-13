Chaos auf Pattayas Gehwegen: Behörden unter Druck, gefährliche Parkgewohnheiten zu beenden

PATTAYA, Thailand – Die Gehwege in Pattaya, eigentlich für Fußgänger gedacht, werden zunehmend von Motorrädern und sogar größeren Fahrzeugen blockiert, was bei Anwohnern und Passanten Frustration auslöst. Städtische Beamte haben nun Durchsetzungsmaßnahmen gestartet, um auf Gehwegen parkende Motorräder zu kontrollieren, Bußgelder zu verhängen und Aufklärungskampagnen durchzuführen, die darauf hinweisen, dass Fahren oder Parken auf Fußwegen strikt verboten ist.







Besondere Aufmerksamkeit gilt den rot-weißen Parkzonen in beliebten Bereichen wie der Beach Road und den Naklua-Soi 16 und 18, die häufig von Fahrzeugen blockiert werden. Anwohner berichten, dass Motorräder täglich auf Gehwegen fahren, insbesondere entlang der South Pattaya Road und der Sukhumvit Road, wodurch gefährliche Situationen für Fußgänger entstehen, insbesondere für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Kinderwagen. Ein lokaler Beobachter bemerkte sarkastisch, dass Gehwege für Fußgänger gedacht seien, die Blockierung durch parkende Fahrzeuge jedoch Gruppen indischer Touristen auf die Straße zwingt – ein klares Zeichen der öffentlichen Frustration über den fortwährenden Missbrauch der Gehwege.



Während viele Anwohner das Handeln der Behörden lobten und die Durchsetzungsmaßnahmen als „hervorragend“ und „richtig“ bezeichneten, weisen andere darauf hin, dass das Problem weiterhin entlang von Bierbars, Einkaufsarkaden und beim Jomtien Immigration Office besteht, wo Fahrzeuge nicht nur Gehwege blockieren, sondern auch auf die Straßen hinausragen und zusätzliche Gefahren schaffen. Kritisiert werden zudem Händler, die ihre Waren vor den Geschäften platzieren und so die Gehwege weiter verengen.





Die Forderungen nach dauerhaften Maßnahmen werden lauter. Anwohner drängen die Stadtverwaltung, strengere Kontrollen und konsequente Strafen einzuführen, damit Gehwege für alle sicher und zugänglich bleiben. Die Botschaft ist klar: Pattayas Fußwege sind für Menschen, nicht für Fahrzeuge, und gelegentliche Durchsetzungen allein lösen das Problem nicht. Die Stadtbehörden stehen vor der Herausforderung, diese schlechte Gewohnheit endgültig zu beenden – zum Schutz und Nutzen aller Bürger und Besucher.



































