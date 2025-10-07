Westliche Touristen kehren trotz verändertem Nachtleben und neuer Besucherstrukturen nach Pattaya zurück

PATTAYA, Thailand – Trotz jahrzehntelanger Warnungen über den Wandel von Pattayas Nachtleben und die veränderten Touristenstrukturen zieht die Küstenstadt weiterhin viele westliche Besucher an, die ihre legendäre Unterhaltungsszene und Strandkultur genießen wollen.

Langjährige Reisende berichten, dass sich die Stadt in den letzten Jahren stark verändert habe. Immer mehr chinesische, indische, arabische, türkische und russische Besucher prägen heute das Stadtbild. Viele Betriebe haben sich auf diese vielfältige Kundschaft eingestellt – mit indisch geführten Touren, Massagegeschäften in auffälliger roter und weißer Dekoration sowie internationaler Küche, die den kulturellen Mix der Gäste widerspiegelt.



Einige westliche Touristen äußern Wehmut über den Wandel. „Wir kommen seit 20 Jahren her, aber es ist nicht mehr wie früher“, sagte ein europäischer Stammgast. „Es gibt weniger englische Bars, und die Szene hat sich verändert – aber der Spaß ist geblieben.“ Andere sehen die Entwicklung pragmatisch: „In Tree Town und Soi Bukhao gibt es über 1.000 Bars, früher fast nur Europäer, jetzt auch Chinesen, Inder, Araber und Russen – Pattaya ist global geworden.“

Trotz der Veränderungen kehren viele westliche Besucher mehrfach im Jahr zurück. „Ich war dieses Jahr schon dreimal hier – im Februar, Juni und September – und komme im Dezember wieder“, erzählte ein Tourist. „Es ist anders, aber immer noch großartig.“







Online-Kommentare und Reiseberichte zeigen, dass viele Reisende die neuen kulturellen Einflüsse begrüßen. „Es geht nicht darum, was verloren ging, sondern was man neu entdecken kann“, schrieb ein Besucher und lobte die wachsende Vielfalt an Küche und Veranstaltungen, darunter indische Feste und multikulturelle Events.







Auch die Geschäftslandschaft verändert sich: Immer mehr Touranbieter und Massagebetriebe werden von Indern geführt, und zahlreiche Restaurants bieten indische Gerichte an. Während manche Besucher die frühere Atmosphäre vermissen, sehen andere in der Vielfalt Pattayas Stärke. „Manche Westler mögen die Veränderungen nicht“, sagte ein lokaler Mitarbeiter, „aber Pattaya bleibt ein großartiger Ort – für alle, die offen sind, Neues zu erleben.“



Kritiker merken an, dass nostalgische Vergleiche den Blick auf die Realität trüben können. Pattaya sei heute zwar weniger westlich geprägt, biete aber nach wie vor Sonne, Strand, Nachtleben und erschwingliche Preise – die Gründe, warum viele Gäste jedes Jahr wiederkommen. Feste wie das bevorstehende Divali-Festival am 20. Oktober unterstreichen Pattayas multikulturellen Charakter und ziehen Besucher aus aller Welt an.

Letztlich zeigt die anhaltende Rückkehr westlicher Touristen: Pattayas Anziehungskraft bleibt ungebrochen. Die Stadt hat sich verändert, doch ihr Mix aus Meer, Unterhaltung und lebendiger Straßenkultur fasziniert weiterhin Reisende aus aller Welt.



































