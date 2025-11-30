Einbahnregelung auf der Jomtien Road ein Desaster – Bewohner und Touristen riskieren ihr Leben

PATTAYA, Thailand – Das umstrittene Einbahnverkehrssystem auf der Jomtien Beach Road sorgt weiterhin für massiven Ärger unter Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Was eigentlich Verkehrsstaus reduzieren und den Verkehrsfluss verbessern sollte, hat sich in der Praxis als Rückschritt erwiesen – und erhöht nach Ansicht vieler sogar die Sicherheitsrisiken.

Die Maßnahme, die ursprünglich zur Entlastung der Straße installiert wurde, hat sich zu einem Brennpunkt für Regelverstöße entwickelt. Fahrer – sowohl Einheimische als auch Ausländer – ignorieren die Verkehrsführung regelmäßig. Zahlreiche Motorradfahrer fahren entgegen der vorgeschriebenen Richtung, manche tarnen sich dabei sogar als Warenlieferanten. Autofahrer wiederum sind oft in gefährliche Manöver verwickelt.







„Die meisten Straßenarbeiten sind abgeschlossen, also öffnet sie wieder für den Zweiwegverkehr. Die neuen Ampeln sind bereits für beide Richtungen ausgelegt“, kritisierte ein lokaler Fahrer. Andere wiederum behaupten, das System sei eher ein verstecktes Einnahmemodell als eine tatsächliche Verkehrslösung.

„Gebt nicht den Ausländern die Schuld. Ich habe eine Stunde lang von Soi 11 aus beobachtet und 25 bis 30 Asiaten gesehen, die entgegen der Richtung gefahren sind“, berichtete ein weiterer Beobachter. „Viele davon sind selbst Anwohner. Jeder macht es – aber hier ist es zehnmal schlimmer.“



Kritiker machen vor allem mangelnde Polizeipräsenz verantwortlich. Vorschläge zur Verbesserung reichen von höheren Bußgeldern und Anreizen für Polizisten, über das Einziehen von Motorrädern bis zur Zahlung der Strafe, bis hin zur konsequenten Gleichbehandlung von Thais und Ausländern. Viele sind überzeugt: Strikte Durchsetzung – nicht die Straßenführung – ist der Schlüssel zu mehr Sicherheit.

Auch andere Bereiche leiden unter rücksichtslosen Fahrern. Auf der nahegelegenen Pratumnak Hill Road gleichen die Motorengeräusche tag und nacht einem Rennkurs – meist ohne Eingreifen der Behörden. „Wird nie durchgesetzt. Und wenn doch, dann nur für die Kamera“, so ein verärgerter Anwohner.

Das Einbahnexperiment führt zudem zu gefährlichen Situationen für Fußgänger. „Leute schauen beim Überqueren nach links, während die erste Gefahr von rechts kommt. Reiner Wahnsinn“, kommentierte ein weiterer Kritiker.







Die Mehrheit der Anwohner fordert eine Rückkehr zum Zweiwegverkehr. „Öffnet die Straße wieder. Dieses Einbahnsystem ist eine völlig dumme Idee“, sagte ein langjähriger Pattaya-Bewohner. Viele sind überzeugt, dass das aktuelle System – kombiniert mit lascher Durchsetzung – die Verkehrssicherheit verschlechtert und ein Klima der Straflosigkeit begünstigt.

Solange Pattayas Behörden keine konsequenten Maßnahmen ergreifen, sehen viele das Einbahnprojekt auf der Jomtien Beach Road als warnendes Beispiel dafür, wie Verkehrspolitik scheitern kann.



































