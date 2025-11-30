Pattaya erlebt kühle Winde und raue See bei Temperaturen von nur 16°C

PATTAYA, Thailand – Bewohner und Besucher Pattayas sowie der umliegenden Provinz Chonburi müssen sich in den kommenden 24 Stunden auf kühleres und windiges Wetter einstellen. Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet aus dem Norden, das sich weiter über Thailand ausbreitet.

Laut dem Thailändischen Wetteramt werden die Temperaturen in der Nacht auf 16–18°C sinken, während tagsüber Höchstwerte zwischen 28–30°C erwartet werden. Ein kräftiger Nordostwind mit Geschwindigkeiten von 10–30 km/h sorgt für ein spürbar frisches Küstenklima entlang des Pattaya Beach.







Während der Niederschlag in Ostthailand insgesamt gering bleibt, muss vor der Küste Pattayas mit Wellen von bis zu 2 Metern gerechnet werden. In Bereichen mit Gewittern können die Wellen noch höher ausfallen. Die Behörden raten Seeleuten sowie Anbietern von Wassersportaktivitäten zu erhöhter Vorsicht und dazu, Fahrten bei stürmischem Wetter zu vermeiden.







Das kühlere Wetter entspricht einem landesweiten Trend: In den nördlichen und nordöstlichen Regionen kommt es teils zu Bodenfrost und noch niedrigeren Temperaturen, während im Süden vermehrt Schauer und Gewitter auftreten, besonders in den südlichen Provinzen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich warm anzuziehen, lose Gegenstände im Außenbereich zu sichern und die aktuellen Wetterwarnungen zu verfolgen, um während dieser kurzen Kaltphase gut geschützt zu bleiben.



































