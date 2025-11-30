Pattaya Fireworks Festival überschattet von Überfüllung und chaotischer Händlerorganisation

PATTAYA, Thailand – Das lang erwartete Pattaya International Fireworks Festival musste in diesem Jahr deutliche Kritik einstecken. Besucher berichteten von massiver Überfüllung, versperrten Wegen und aggressivem Verhalten einiger Strandhändler. Während Tausende die beeindruckenden Feuerwerksdarbietungen sehen wollten, hatten viele Mühe, Sitzplätze zu finden oder die öffentlichen Einrichtungen sicher zu erreichen.







Mehrere Besucher beklagten, dass private Händler Stühle und Matten so platziert hatten, dass Ausgänge und Durchgänge blockiert wurden. Teilweise wurden bis zu 300 Baht pro Sitzplatz verlangt. „Ich bin extra hierher gekommen, um das Feuerwerk zu sehen, aber es gab keinen Platz zum Sitzen. Manche Händler ließen einen nicht einmal vorbei, wenn man nicht zahlte“, berichtete ein frustrierter Zuschauer. Andere Besucher schilderten, dass Zelte und Stuhlreihen so eng gestellt waren, dass der Zugang zu Toiletten und Hauptwegen erheblich eingeschränkt war.



Festivalorganisatoren und lokale Behörden erhielten zwar Lob für ihre Bemühungen, Regeln durchzusetzen, doch viele Besucher forderten strengere Maßnahmen. In sozialen Medien wurde zu verstärktem Einschreiten gegen illegale Aktivitäten wie Drogenkonsum oder überhöhte Motorbike-Taxi-Gebühren aufgerufen. Einige Beiträge beklagten zudem, dass bestimmte Sitzbereiche von Beamten reserviert, aber leer blieben, während Händler weiterhin große Teile des Strandes besetzten.

Stadtbeamte erinnerten Besucher und Händler daran, sich an lokale Vorschriften zu halten, und betonten, dass Wiederholungstätern Konsequenzen drohen könnten. „Alle müssen die Regeln respektieren, damit Sicherheit und Genuss für alle gewährleistet sind“, erklärte ein Sprecher der Stadt.

Trotz der Probleme verlief das Feuerwerk selbst ohne Unterbrechung und zog große Menschenmengen an, die sich trotz der beengten Bedingungen das Spektakel nicht entgehen ließen. Dennoch äußerten viele langjährige Besucher Enttäuschung und meinten, dass das Fest durch unkontrollierte Händlerpraktiken und chaotische Aufbauten erheblich beeinträchtigt wurde.

Die Behörden haben angekündigt, das Festivalgelände neu zu überdenken und künftig strengere Maßnahmen für das Besucher- und Händlermanagement zu ergreifen, um Sicherheit, gerechte Zugänge und ein angenehmeres Erlebnis für alle zu gewährleisten.









































