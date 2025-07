Ein musikalischer und lehrreicher Vormittag beim Pattaya City Expats Club

PATTAYA, Thailand – Am Mittwoch, den 25. Juni 2025, erwartete die Mitglieder des Pattaya City Expats Club (PCEC) ein besonderer Vormittag voller Musik und interessanter Einblicke. Zu Gast waren der vielseitige Künstler Yves Baron sowie der australische Musiker Nathan Butler, die beide mit Live-Auftritten und inspirierenden Geschichten das Publikum begeisterten.







Yves Baron, bekannt in der Sport- und Musikszene, eröffnete das Programm mit einer fesselnden Präsentation über die Schnittmenge von Sport und Musik. In seinem Vortrag betonte er die verbindenden Elemente beider Disziplinen – insbesondere Rhythmus, Wiederholung und den Leistungsdruck, unter dem sowohl Athleten als auch Musiker regelmäßig stehen. Er illustrierte seine Gedanken mit persönlichen Anekdoten, unter anderem von einem ungewöhnlichen Auftritt auf einem Fischmarkt, der die Herausforderungen des Auftretens in ungewohnten Umgebungen verdeutlichte.



Neben seinen Erzählungen gab Yves auch einen Einblick in seinen aktuellen Auftrittsplan und lud das Publikum zu Open Mic Sessions ein. Besonders hervorgehoben wurde seine Leidenschaft, in verschiedenen Sprachen zu singen – insbesondere Französisch – und die kulturellen Herausforderungen, denen er sich dabei stellt.

Im Anschluss trat Nathan Butler auf, ein seit 18 Jahren in Thailand lebender Musiker aus Australien. Nathan berichtete von seinem musikalischen Werdegang und stellte sein bevorstehendes Benefizkonzert zugunsten der Take Care Kids Foundation vor. Sein Ziel: mit Musik Gutes tun und gleichzeitig eine positive Gemeinschaftsatmosphäre schaffen.

Nathan, der Teil eines Duos ist, performte mehrere eigene Songs, darunter „Don’t Worry“ und „The Blues Ain’t Nothing“. In seiner Präsentation sprach er über den Einfluss des Blues, seine Erfahrungen beim Erlernen der Gitarre und die Bedeutung von Übung und Timing. Auch zukünftige Projekte, Partnerschaften mit lokalen Sponsoren und karitative Pläne wurden thematisiert.



Zum Abschluss leitete Moderatorin Amy Falken das traditionelle Open Forum, bei dem Clubmitglieder Fragen stellen oder Gedanken zum Leben als Expat in Thailand teilen konnten.

Wer die Vorträge nachverfolgen möchte, findet die Videos auf dem YouTube-Kanal des PCEC:

Yves Baron – Vortrag und Gesang

Nathan Butler – Musik & Charity

Weitere Informationen zum Club finden Sie unter: www.pcec.club