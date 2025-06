EEC startet „EEC Connext“, um lokale Produkte zu fördern und die Basiswirtschaft zu stärken

PATTAYA, Thailand – Das Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) hat über seine Abteilung für Flächen- und Gemeinwesenentwicklung das Projekt „EEC Connext“ ins Leben gerufen – eine ambitionierte Initiative zur Stärkung der Basiswirtschaft in der Eastern Economic Corridor (EEC)-Region. Ziel ist es, lokale Unternehmen enger mit Investoren zu vernetzen, neue Marktzugänge zu schaffen und Geschäftspartnerschaften für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie gemeindebasierte Betriebe in den Provinzen Chonburi, Rayong und Chachoengsao zu ermöglichen.







EEC Connext knüpft an den Erfolg des Programms „EEC Select“ an, das herausragende regionale Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf Gesundheit und lokales Wissen hervorhebt. Während EEC Select die Qualität und Einzigartigkeit der Produkte betont, geht EEC Connext einen Schritt weiter: Es bringt diese Produkte aktiv in nationale und internationale Lieferketten und Investitionsnetzwerke ein.

Laut Herrn Chula Sukmanop, Generalsekretär des EECO, sei „EEC Connext eine strategische Plattform, die Gemeinden, Industriegebiete und Märkte verbindet. Durch die Verbesserung von Produktstandards und die Erweiterung des Marktzugangs ermöglichen wir lokalen Unternehmen eine stärkere Teilhabe an der globalen Wirtschaft.“



Mehr als 30 ausgewählte Produkte von KMU, Gemeindebetrieben und Industrieparks wurden für die Vermarktung im Rahmen von EEC Connext ausgewählt. Sie werden auf der wichtigen Messe Smart SME Expo 2025 vom 7. bis 10. August 2025 in den Hallen 7–8 des IMPACT Muang Thong Thani präsentiert.

Neben den Ausstellungen finden auch Business Matching Sessions statt, die direkte Kontakte zwischen lokalen Produzenten und potenziellen Investoren oder Geschäftspartnern ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Wellness-Tourismus, bei dem zertifizierte Anbieter mit dem Label „EEC Select Best Service“ unterstützt werden. Diese bieten hochwertige Gesundheits- und Wohlfühlerlebnisse in den drei EEC-Provinzen an – ein wachsender Markt, der auch neue Einkommensquellen für die lokale Bevölkerung schafft.



Durch die Programme EEC Connext und EEC Select verfolgt das EECO das Ziel, wirtschaftlichen Nutzen gerechter zu verteilen, neue Einnahmequellen zu schaffen und die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu verbessern. Beide Initiativen spiegeln das langfristige Ziel der EEC wider: eine inklusive und zukunftsorientierte Entwicklung.

Das EECO lädt alle Interessierten, Investoren und Mitglieder der Öffentlichkeit herzlich ein, sich an den kommenden Veranstaltungen zu beteiligen, lokale Innovationen zu unterstützen und zum nachhaltigen Wachstum der EEC-Region beizutragen.