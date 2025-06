Pattaya hält sein Versprechen – kurzer Schauer, etwas Geduld, und schon ruft wieder der Strand

PATTAYA, Thailand – Wer heute in Pattaya mit leichtem Regen und grauem Himmel aufwacht, sollte sich die Urlaubsstimmung nicht verderben lassen. Ein kurzer morgendlicher Schauer weicht hier oft schon wenig später strahlendem Sonnenschein – ein bekanntes Muster in Thailands „grüner Saison“. Einheimische und Langzeiturlauber sind sich einig: Mit einem Kaffee oder einem Brunch am Meer lässt sich die Zeit gut überbrücken, bis die Sonne zurück ist.







Landesweit zeigen sich die Wetterbedingungen derzeit uneinheitlich. Laut dem 24-Stunden-Wetterbericht des thailändischen Meteorologischen Instituts werden im oberen Norden und Nordosten – insbesondere in Provinzen wie Chiang Mai, Udon Thani und Ubon Ratchathani – vereinzelte Gewitter und teilweise starke Regenfälle erwartet. In den zentralen, östlichen und südlichen Regionen nimmt die Regenintensität hingegen allmählich ab, auch wenn weiterhin vereinzelt kräftige Schauer auftreten können – so auch in der Provinz Chonburi, zu der Pattaya gehört.



Bangkok und das Umland müssen heute mit Gewittern in rund 60 % des Gebiets rechnen. Die Temperaturen bewegen sich dort zwischen 25 °C und 35 °C. Derweil beeinflusst der mäßige Südwest-Monsun weiterhin das Wetter in der Andamanensee und im Golf von Thailand. In sturmgefährdeten Küstengebieten können die Wellen Höhen von über zwei Metern erreichen. Die Seebehörden raten kleinen Booten zur Vorsicht und empfehlen, bei Gewitter nicht auszulaufen.



Für Pattaya jedoch zeigt sich die Lage freundlich. Nach ein paar Regentropfen am Morgen klart es meist schnell wieder auf – ideal für Strandgänger, Café-Liebhaber oder alle, die einen Spaziergang zum Sonnenuntergang an der Jomtien- oder Pattaya Beach planen. Wer gerade vor Ort ist, sollte seine Pläne also nicht zu früh aufgeben. Nach den Wolken kommt hier fast immer die Sonne.