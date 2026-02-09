Dreister Dieb steigt durch Fenster und stiehlt Kassenschublade aus beliebtem Dessertladen in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Der Besitzer eines Dessertladens in Pattaya hat Anzeige bei der Polizei erstattet, nachdem ein dreister Dieb spät in der Nacht in sein Geschäft eingebrochen und eine Kassenschublade mit mehr als 5.000 Baht gestohlen hat. Die Tat wurde am 5. Februar gemeldet und ist deutlich auf Überwachungskameras zu sehen.







Der Vorfall wurde von Athit Prayatsap (46), dem Besitzer des bekannten Dessertgeschäfts „Khanom Mae“, angezeigt. Der Laden befindet sich innerhalb einer Bangchak-Tankstelle in Süd-Pattaya. Zur Unterstützung der Ermittlungen stellte er den Behörden sowie den Medien das CCTV-Material zur Verfügung.

Laut der 20-jährigen Mitarbeiterin Chanthajorn Wisedsin wurde der Einbruch entdeckt, als sie an ihrem freien Tag das Geschäft aufsuchte. Sie arbeitete vorübergehend in einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft und nutzte ihren Schlüssel, um einige Stühle aus dem Dessertladen zu holen. Beim Betreten bemerkte sie, dass Gegenstände durchsucht und im Laden verteilt worden waren. Nachdem sie den Kassenbereich überprüft hatte, stellte sie fest, dass die Kassenschublade fehlte.

Sie fotografierte daraufhin die Situation und informierte umgehend den Besitzer, der anschließend die Videoaufnahmen überprüfte. Diese zeigen, dass sich der Einbruch bereits am 2. Februar gegen 22.41 Uhr ereignete. Der Verdächtige ist deutlich zu sehen, wie er durch ein Seitenfenster in das Geschäft klettert. Trotz mehrerer installierter Kameras durchsuchte der Täter ruhig den Laden und entwendete schließlich die gesamte Kassenschublade.

Eine spätere Überprüfung ergab, dass sich in der gestohlenen Schublade 5.300 Baht Bargeld befanden. Der Täter verließ den Tatort über dasselbe Fenster, durch das er eingestiegen war. Der gesamte Einbruch dauerte nur kurze Zeit.





Nach dem Vorfall erstattete Athit offiziell Anzeige bei Polizeioberleutnant Sanya Jaichan, Ermittler der Polizeistation Nong Prue, und bat die Beamten, den Verdächtigen anhand der Videoaufnahmen zu identifizieren und festzunehmen.

Zugleich warnte er andere Geschäftsinhaber in der Umgebung, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken und ihre Sicherheitssysteme regelmäßig zu überprüfen, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.



































