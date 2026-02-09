Wahllokale in Pattaya schließen reibungslos, Bürger verfolgen Stimmenauszählung

PATTAYA, Thailand – Die Schließung der Wahllokale zur Abgeordnetenwahl in Chonburi und zum nationalen Referendum verlief am Samstagabend in geordneter und positiver Atmosphäre. Zahlreiche Einwohner versammelten sich, um die Auszählung der Stimmen zu beobachten.

Um 17.00 Uhr wurden die Wahllokale an der Pattaya City School 4 offiziell geschlossen. Unmittelbar danach begannen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmzettel in den einzelnen Wahleinheiten, bevor die Unterlagen zur weiteren Verarbeitung an die Stadt Pattaya übermittelt werden sollten. Im Laufe des Abends trafen zunehmend Bürger, Unterstützer sowie Vertreter verschiedener Kandidatenteams ein, um den Auszählungsprozess zu verfolgen, was für eine lebhafte und gespannte Stimmung sorgte.







Während des gesamten Wahltages – von der Öffnung der Wahllokale am Morgen bis zu deren Schließung – wurden in der Region keine Verstöße gegen das Wahlgesetz gemeldet. Nach Schließung der Wahllokale zählten die Verantwortlichen sorgfältig alle drei Arten von Stimmzetteln und glichen diese mit der Gesamtzahl der Wähler ab, um Genauigkeit und Transparenz sicherzustellen.

An der Pattaya City School 4, wo sich vier Wahleinheiten befinden, zeigten inoffizielle vorläufige Ergebnisse die People’s Party in drei Wahleinheiten in Führung, während die Bhumjaithai Party in einer Wahleinheit vorne lag.



Nach Abschluss der Auszählung in den Wahllokalen werden Wahlurnen und Ergebnisse zum Rathaus von Pattaya transportiert, das als Wahlzentrum für den Wahlkreis 9 der Provinz Chonburi dient, der Pattaya City und die Gemeinde Nong Prue umfasst. Dort werden die Resultate aller 161 Wahleinheiten des Wahlkreises zusammengeführt.

Die Wahlbehörden gehen davon aus, dass inoffizielle Ergebnisse der Abgeordnetenwahl sowie der Wahl des Bürgermeisters und der Stadtratsmitglieder von Nong Prue gegen 21.00 Uhr vorliegen werden.



































