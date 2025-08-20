Pattaya bereitet sich auf das 3. Pattaya Film Festival 2025 vor – 28.–30. August

PATTAYA, Thailand – Vizebürgermeister Krisana Boonsawad leitete ein Vorbereitungstreffen für das 3. Pattaya Film Festival 2025. Die Sitzung im Rathaus von Pattaya vereinte Assistenten des Bürgermeisters, Stadtratsmitglieder, Leiter staatlicher Abteilungen und Vertreter relevanter Behörden.

Das Pattaya Film Festival 2025 findet vom 28. bis 30. August 2025 in der ganzen Stadt statt und soll Pattaya als UNESCO Creative City of Film weiterentwickeln. Ziel des Festivals ist es, das Bewusstsein, die Beteiligung und die Zusammenarbeit von Anwohnern, Jugendlichen, Gemeinschaften und Industriepartnern zu fördern und gleichzeitig Pattayas internationales Profil als Zentrum kreativer Filmkultur zu stärken.







Programmhighlights:

Vorführungen international anerkannter Filme in führenden Kinos Pattayas.

Open-Air-Vorführungen an vier zentralen Orten: Chalermphrakiat Public Park in Naklua, Central Beach Pattaya, Pattaya City School 4 (Wat Nong Yai) und Wat Mai Hat Krathing Thong.

Seminare und Symposien, darunter das Pattaya Film Festival International Symposium mit Rednern aus verschiedenen Branchen.

Ausstellungen zu Film und kreativen Städten, Gemeinschaftsmessen und kulturelle Präsentationen.

Aktivitäten zur Förderung von Filmproduktionsmöglichkeiten in Pattaya.

Die Eröffnungszeremonie findet am 28. August 2025 im Chalermphrakiat Public Park in Naklua statt. Am heutigen 19. August 2025 wird um 17:00 Uhr eine Pressekonferenz im Bua Sawan Room des Pullman Pattaya Hotel G abgehalten.

Weitere Informationen, einschließlich des vollständigen Spielplans, sind auf der offiziellen Facebook-Seite Pattaya Film Festival verfügbar.



































