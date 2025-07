Containerstau am Hafen Trat durch kambodschanische Verzögerungen trotz thailändischer Liberalisierung

PATTAYA, Thailand – Trotz der jüngsten Lockerungen Thailands und eines Vorschlags, alle Grenzübergänge wieder zu den regulären Zeiten von 6:00 bis 22:00 Uhr zu öffnen, reagiert Kambodscha bislang nicht entsprechend. Dies bringt den Handel insbesondere am ständigen Grenzpunkt Had Lek im Bezirk Khlong Yai, Provinz Trat, zum Erliegen.

Am Morgen des 19. Juli um 8:00 Uhr hatten thailändische Behörden, darunter die 182. Marineeinheit in Had Lek, den Checkpoint für Containertransporter wieder geöffnet. Die kambodschanische Seite am Cham Yeam Kontrollpunkt im Bezirk Mondul Seima, Provinz Koh Kong, verweigert jedoch weiterhin die Einfuhr thailändischer Fracht und wartet auf weitere Anweisungen aus Phnom Penh.







Ein kambodschanischer Grenzhändler kommentierte: „Obwohl Thailand die Kontrollen gelockert hat, möchte Kambodscha, dass alle Grenzübergänge gleichzeitig öffnen und wieder den ursprünglichen Zeitplan von 6 bis 22 Uhr einhalten. Ohne das wird der grenzüberschreitende Handel weiter leiden.“ Die anhaltende Schließung hat zu einem starken Rückgang der Aktivitäten auf dem ehemals lebhaften Markt von Had Lek geführt, zahlreiche Geschäfte – darunter bekannte Cafés – sind geschlossen. Auch lokale Kleinbuslinien auf der Strecke Had Lek–Trat haben ihren Betrieb eingestellt.

Da der Landtransport nach Kambodscha faktisch stillsteht, weichen Container-Lkw auf den Hafen Khlong Yai in Trat aus, das derzeit einzige Exporttor für Thailand nach Kambodscha. Über 30 Lkw stehen am Zollamt Khlong Yai in der Warteschlange, um Exportdokumente zu erhalten und die Ladung kontrollieren zu lassen. Die Transportdauer hat sich von gewöhnlich 6–7 Stunden auf 2–3 Tage per Schiff verlängert, was die Einkünfte der Fahrer erheblich schmälert.

Phanupong, ein Containerfahrer von Laem Chabang in Chonburi, sagte: „Es ist zwar gut, dass wir nun vorübergehend per Schiff transportieren können, aber das ist viel ineffizienter. Was früher eine schnelle Fahrt war, kostet mich nun die Hälfte meines Einkommens wegen langer Wartezeiten und zehn Prozent Provision pro Lieferung.“

Im Sor Kritawan Hafen in Had Lek, Khlong Yai, warten derzeit mehr als 100 Container-Lkw darauf, ihre Ladung auf nur sieben Frachtschiffe zu verladen, die jeweils 16 bis 24 Container fassen können. Dieser Kapazitätsengpass verursacht einen massiven Stau.



Piyawut Prasitwet, Sohn des Hafenbesitzers Samran Prasitwet, erklärte: „Es kommen jetzt über 120 bis 150 Container, hauptsächlich aus China. Die Seefracht verzögert sich wegen jüngster Stürme, und nach Wochen voller Handelsunterbrechungen können wir die Waren nicht schnell genug abwickeln.“

Nirot Nirangkun, Leiter des Zollpostens Khlong Yai, berichtete, dass seit Öffnung der Seeroute vor sieben Tagen der tägliche Exportwert 10 Millionen Baht übersteigt. Allerdings sei Khlong Yai der einzige Hafen mit fest angestelltem Zollpersonal; andere Häfen arbeiten mit temporären Genehmigungen, was den Handel zusätzlich verzögert.

Bis Kambodscha neue Richtlinien erlässt, dürfte die Containerstauung in der Region anhalten und zu steigenden wirtschaftlichen Verlusten bei Fahrern und Exporteuren auf beiden Seiten der Grenze führen.