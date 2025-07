Pattayas Bürgermeister weist virales Strandbild zurück und spricht von KI-Fälschung durch falschen ausländischen YouTuber

PATTAYA, Thailand — Ein virales Bild, das angeblich indische Männer zeigt, die zwischen Müllbergen am Pattaya Beach liegen – mit dem ikonischen „PATTAYA“-Schriftzug im Hintergrund – sorgte für Empörung in der Öffentlichkeit und erneute Sorgen um das internationale Ansehen Thailands. Die Stadtverwaltung Pattayas erklärt jedoch, dass das Bild komplett gefälscht sei und mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen einer Desinformationskampagne erstellt wurde.







Bürgermeister Poramet Ngampichet stellte auf den offiziellen Facebook-Seiten „PRPATTAYA“ und „Mayor Beer’s Direct Line“ klar, dass das online kursierende Bild nicht der Realität entspricht. Es sei mit KI-Werkzeugen erzeugt und von einem YouTube-Kanal namens „Carl Reed“ veröffentlicht worden, der angeblich von einem kambodschanischen Staatsbürger betrieben wird, der sich als westlicher Ausländer ausgibt. Der Bürgermeister warnte, dass die Absicht des Kanals offensichtlich darin bestehe, gezielt negative und falsche Narrative über Thailand zu verbreiten und damit dem Ruf des Landes zu schaden.



Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Fall durch die bekannte Facebook-Seite CSI LA, die sich mit politischen, sozialen und kriminalistischen Untersuchungen beschäftigt. Mit über 1,4 Millionen Followern identifizierte CSI LA den YouTube-Kanal „Carl Reed“ als eine Hauptquelle irreführender Inhalte. Dort würden KI-generierte Sprachaufnahmen und Bilder genutzt, um gefälschte Nachrichten mit Thailand-Bezug zu produzieren. Die Nutzer wurden aufgefordert, den Kanal bei YouTube zu melden, damit eine Prüfung und gegebenenfalls Löschung erfolgen kann.

Bürgermeister Poramet betonte, dass solche Inhalte die Bemühungen zur Förderung Pattayas untergraben und der Stadt echten Schaden zufügen. Er rief die Öffentlichkeit dazu auf, derartige Falschmeldungen nicht zu glauben oder zu verbreiten und bei der Meldung eindeutig gefälschter Inhalte zu helfen.



Online äußerten viele Thailänder Frustration. Einige fragten sich, wie solche Videos monatelang unkontrolliert bleiben konnten, andere schlugen einen 24-Stunden-Livestream vom Pattaya Beach vor, um den wahren Zustand des Strandes zu zeigen. Ein Nutzer, der täglich an diesem Abschnitt spazieren geht, bestätigte, dass das Bild komplett gefälscht sei. Mehrere kommentierten die offensichtlichen KI-Manipulationen und stellten klar, dass der echte Pattaya-Strand nicht annähernd so aussehe. Mit einem Augenzwinkern bemerkte ein weiterer: „Das ist Fake. Die echte Szene ist meist, wie unter den Bäumen auf dem Bürgersteig mit Thai-Mädchen gehandelt wird. So viel Zeit, am Strand zu schlafen, verschwenden die nicht.“

Die Behörden betonen weiterhin, dass das Video und die Fotos keine realen Ereignisse zeigen, sondern Teil eines zunehmenden Trends KI-generierter Fake News sind, die gezielt touristische Ziele angreifen. Sie bitten die Öffentlichkeit, wachsam zu bleiben, keine Desinformationen zu verbreiten und den genannten YouTube-Kanal zu melden, um weiteren Schaden für Thailands Image und Tourismussektor zu verhindern.