Chinesische Frau ertrinkt bei Jet-Ski-Ausflug auf Koh Larn – Ehemann gerettet

PATTAYA, Thailand – Ein Jet-Ski-Ausflug eines chinesischen Ehepaars vom Ta Waen Beach auf Koh Larn endete am 9. September tragisch. Der 33-jährige Ehemann wurde in den frühen Morgenstunden von lokalen Fischern gerettet, nachdem er geschwächt auf See gestrandet war. Seine 28-jährige Frau wurde jedoch später tot im Kanal zwischen Ko Nok und Ko Si Chang gefunden, noch mit Rettungsweste.







Die Behörden entdeckten das Jet-Ski des Paares mit Rissen am Rumpf. Während die Ermittlungen noch laufen, berichtete der Ehemann, er sei auf Grund starker Winde über Bord gegangen, was zu dem tödlichen Unfall führte.

Videoaufnahmen am Pier Ta Waen zeigen drei Jet-Skis bei Regenwetter in Richtung Ko Si Chang starten, jedoch kehrten nur zwei zurück. Die Pattaya Marine Disaster Prevention Unit, lokale Rettungsteams und die Tourist Police koordinierten eine umfangreiche Suchaktion entlang der vermuteten Route der Jet-Skis.



Die Behörden bitten jeden, der Hinweise auf das Jet-Ski oder relevante Spuren auf See entdeckt, sich unter 038-488134 bei der Pattaya Marine Disaster Prevention zu melden.

Die genauen Umstände des Unfalls werden weiterhin untersucht. Den Angehörigen der Verstorbenen wurde bereits ihr Beileid ausgesprochen.



































