Bryde-Wale begeistern Touristen vor Bang Saen Beach

PATTAYA, Thailand – Natdanai Mongkhunkong, Präsident des White Shark Marine Rescue Club in der Gemeinde Saen Suk, Chonburi, berichtete am 6. September, dass Bryde-Wale vor Bang Saen Beach gesichtet wurden. Die Tiere zogen Touristen in ihren Bann und weckten zugleich das Interesse lokaler Fischer. Die Beobachtungen eröffnen neue Einkommensmöglichkeiten, da Boote Besucher hinausbringen, um die Wale in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Die Anwesenheit der Wale deutet auf eine gute Wasserqualität in der Region hin und unterstützt eine gesunde Fischpopulation, die den Walen als Nahrung dient. „Heute hat unser Team insgesamt neun Wale in der Nähe von Khao Sam Muk beobachtet, darunter zwei Jungtiere, die im Wasser spielten. Wir raten den Fischern, vorsichtig mit ihren Geräten umzugehen, um die Wale nicht zu gefährden“, erklärte Natdanai.









































