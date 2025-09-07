Brite und thailändische Freundin bei Motorradunfall in Pattaya schwer verletzt

PATTAYA, Thailand – Bei einem Motorradunfall auf der Third Road in der Nähe der Laem Bali Hai-Brücke wurden spät in der Nacht ein junger Brite und seine thailändische Freundin schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 22:40 Uhr und führte zu einem sofortigen Einsatz des Sawang Boriboon Thammasathan Rettungszentrums sowie der medizinischen Teams des Pattaya City Hospital.







Am Unfallort lag eine stark beschädigte weiß-schwarze Honda CBR 300, gefahren von dem 19-jährigen britischen Staatsbürger. Der Mann erlitt mehrere Abschürfungen, während seine 20-jährige thailändische Freundin als Sozius schwer verletzt wurde, starke Schmerzen hatte und einen niedrigen Puls aufwies. Beide wurden stabilisiert und ins Pattaya City Hospital gebracht.

In der Nähe war eine Honda Lead 125, gefahren von einem 18-jährigen Mann namens Vorarit, vorne beschädigt. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Brite gab an, er sei mit seiner Freundin auf dem Heimweg gewesen, als Vorarits Motorrad plötzlich aus einer Seitenstraße auf die Fahrbahn fuhr, sodass er keine Zeit zum Bremsen hatte. Vorarit erklärte, er habe beide Richtungen geprüft, bevor er abbog, habe das schnell herannahende Motorrad des Briten jedoch nicht gesehen.





Die Polizei von Pattaya hat den Unfallort dokumentiert und Beweise gesammelt. CCTV-Aufnahmen von nahegelegenen Kameras werden überprüft, um die genaue Unfallursache festzustellen, und auf Grundlage der Ergebnisse werden rechtliche Schritte folgen.



































